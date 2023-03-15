我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽銀倒閉 金山華人創業者4次轉帳失敗 排隊取出數百萬

「媽的多重宇宙」奪奧斯卡 專訪最佳導演關家永母親

防疫不當致14死 老人之家遭起訴

編譯胡立宗／綜合報導
Beverly Place的Silverado照護中心。（取自Silverado網站）
Beverly Place的Silverado照護中心。（取自Silverado網站）

洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gascón)14日宣布，對洛市Fairfax District的養老機構「Silverado Senior Living Management, Inc.」與三名主管提出刑事告訴，因為他們在2020年3月自紐約市接收一名精神病患時，並未採取防疫隔離措施，導致為期45天的院內感染，以及包括32歲年輕人在內的14人死亡。

三名主管為72歲的執行長Loren Bernard Shook、49歲的Jason Michael Russo，與67歲的Kimberly Cheryl Butrum，他們共面臨13項重罪指控，與5項業務過失致人死亡的控罪。

45天內，包括45名職員與60名住民新冠確診，死者分別為Brittany Ringo、Elizabeth Cohen、Joseph Manduke、Catherine Apothaker、Jake Khorsandi、Albert Sarnoff、Dolores Sarnoff、Myrna Frank、Frank Piumetti、Jay Tedeman、Luba Paz、Kaye Kiddoo、Richard Herman與Michael Horn共14人。他們的家屬已經提起民事訴訟。

回到2020年3月，紐約市的疫情正一發不可收拾，但Silverado集團在Beverly Place的分支機構卻毫無戒心地接受紐約分院的一名病患。檢方指出，這名病患當時既未接受新冠風險評估，也未確認是否還有其他疾病。患者入住後第二天就開始出現新冠病徵，然後確診，但Silverado集團卻未隔離這人，導致院內感染一發不可收拾。

賈斯康在聲明中指出，Silverado的管理層明知自新冠高風險區接受住民的危險，卻輕忽而未遵守必要的防護措施以保護員工與住民，如此魯莽的行為導致Silverado的員工與住民暴露於不必要的風險之中，甚至因而死亡。另外，賈斯康還指出，機構並未採取必要措施，避免剛從高風險國家旅遊回來的人進出院區。

紐約市 疫情 洛杉磯

上一則

世說新聞/再闖遊民區 不減反增 還街邊蓋房！

下一則

南加僑界緬懷孫中山逝世98周年 邀闔家登山

延伸閱讀

不漲價了？紐約州議會拒絕州長救助MTA計畫

不漲價了？紐約州議會拒絕州長救助MTA計畫
中國宣布防疫新政策 各級學校不再強制要求配戴口罩

中國宣布防疫新政策 各級學校不再強制要求配戴口罩
人手不足 紐約市糧食券僅36%準時處理

人手不足 紐約市糧食券僅36%準時處理
模擬改造紐約市 學生電競賽起跑

模擬改造紐約市 學生電競賽起跑
大陸宣布防疫新政策 各級學校不再強制要求配戴口罩

大陸宣布防疫新政策 各級學校不再強制要求配戴口罩
紐約市警辭職人數 創16年新高

紐約市警辭職人數 創16年新高

熱門新聞

殺豬盤等電信詐騙，在全美盛行。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

2023-03-09 18:07
安大略機場因國際航班數量少，值機、出關安檢等非常快捷。（圖：受訪者提供）

洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優

2023-03-13 02:20
寓意頗深？李克強國務院告別講話提「人在幹天在看」 網熱議。（取材自推特）

世界晚報╱「人在幹天在看」李克強告別講話寓意深？

2023-03-06 21:55
對有些區號的來電應直接拒接，因為這些電話與欺詐有關。（Unsplash.com）

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

2023-03-07 02:18
想要在洛杉磯過上舒服生活，年薪恐需7萬5000以上。（Getty）

全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬

2023-03-10 22:15
遭遇投資騙局的章女士曾到工業市分局報警求助。（記者啟鉻／攝影）

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

2023-03-14 02:20

超人氣

更多 >
華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元
俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽
遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變

遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變
山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」
「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立

「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立