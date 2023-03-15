防疫不當致14死 老人之家遭起訴

Beverly Place的Silverado照護中心。（取自Silverado網站）

洛杉磯 縣檢察長賈斯康(George Gascón)14日宣布，對洛市Fairfax District的養老機構「Silverado Senior Living Management, Inc.」與三名主管提出刑事告訴，因為他們在2020年3月自紐約市 接收一名精神病患時，並未採取防疫隔離措施，導致為期45天的院內感染，以及包括32歲年輕人在內的14人死亡。

三名主管為72歲的執行長Loren Bernard Shook、49歲的Jason Michael Russo，與67歲的Kimberly Cheryl Butrum，他們共面臨13項重罪指控，與5項業務過失致人死亡的控罪。

45天內，包括45名職員與60名住民新冠確診，死者分別為Brittany Ringo、Elizabeth Cohen、Joseph Manduke、Catherine Apothaker、Jake Khorsandi、Albert Sarnoff、Dolores Sarnoff、Myrna Frank、Frank Piumetti、Jay Tedeman、Luba Paz、Kaye Kiddoo、Richard Herman與Michael Horn共14人。他們的家屬已經提起民事訴訟。

回到2020年3月，紐約市的疫情 正一發不可收拾，但Silverado集團在Beverly Place的分支機構卻毫無戒心地接受紐約分院的一名病患。檢方指出，這名病患當時既未接受新冠風險評估，也未確認是否還有其他疾病。患者入住後第二天就開始出現新冠病徵，然後確診，但Silverado集團卻未隔離這人，導致院內感染一發不可收拾。

賈斯康在聲明中指出，Silverado的管理層明知自新冠高風險區接受住民的危險，卻輕忽而未遵守必要的防護措施以保護員工與住民，如此魯莽的行為導致Silverado的員工與住民暴露於不必要的風險之中，甚至因而死亡。另外，賈斯康還指出，機構並未採取必要措施，避免剛從高風險國家旅遊回來的人進出院區。