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偷背包偷到GPS耳機 竊賊「被定位」落網

聖伯納汀諾訊
警方根據耳機 GPS 定位抓獲小偷。(Unsplash.com)
警方根據耳機 GPS 定位抓獲小偷。(Unsplash.com)

南加內陸聖伯納汀諾縣(San Bernardino County)一名男子，日前偷了一個背包後12日被捕，因為背包中裝有帶GPS功能的耳機，警方根據耳機定位最終抓獲這名小偷。

當局宣布，一名34歲的奇諾岡(Chino Hills)男子，日前從一輛汽車中盜取一個背包，案發在Wild Sage Place 5400 街區。聖伯納汀諾縣警方3月12日上午8時40分左右，對這起案件做出回應。調查期間，警方找到案發現場的視頻監控，從視頻中可以看到一名男子闖入受害者的車輛，並竊取車內的背包，這名嫌疑人後被確認為Terrall Meisenheimer。

警局在新聞稿中指出，嫌疑人偷走受害人的背包，裡面裝有雜物和配備GPS跟蹤技術的耳機。根據GPS的定位，受害人確定盜賊出現在奇諾岡 Mountain Avenue 的一個商業停車場，警方在那裡發現這名34歲的嫌疑人，以及他盜取的財物，人贓俱獲，Meisenheimer因闖入車輛盜竊罪被捕。

警方敦促任何了解此案信息的人，致電（909）364-2000與奇諾岡警察局聯繫，希望保持匿名的來電者可以撥打 We-Tip 熱線 1-800-78CRIME (27463)，或者可以在 We-Tip 網站 www.wetip.com 上留下信息。

奇諾岡男子3月12日從車中盜取一個背包。（聖伯納汀諾縣警局）
奇諾岡男子3月12日從車中盜取一個背包。（聖伯納汀諾縣警局）

警察 南加 汽車

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