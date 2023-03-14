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申請了10年…東谷爭取「獨立郵編」 華人提議：尾號888

記者啟鉻／東谷報導
東谷市市民希望擁有城市獨立郵編。（記者啟鉻／攝影）
東谷市市民希望擁有城市獨立郵編。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸東谷市(City of Eastvale)2010年建市，已有十餘年歷史，城市日益興旺繁榮，各界有目共睹。不過令市民困擾的是，城市至今無獨立郵編(ZIP code)。目前，該市已經發起推動城市申請獨立郵編行動。華人居民建議，使用尾號888的郵編，更能吸引華人關注。

東谷市現任市長瑞格柏(Todd Rigby)表示，從原來的郵編過渡到新郵編，在郵政服務方面需要花費成本，而這也是目前尚無法申請到新郵編的主要原因。但郵政方面並未提及成本是多少，令人難以接受。

目前，東谷市居民使用的兩個郵編分別是92880和91752，而郵編92880是與鄰居城市科洛那市(Corona)共享，郵編91752則屬於附近城市赫汝帕谷市(Jurupa Valley)。華裔居民Cheryl說，作為東谷市市民，需要自己的獨立郵編，東谷市從獨立開始至今十餘年就一直申請獨立郵編，一直沒有成功。如果沒有獨立郵編，在申請保險或郵寄遞送業務、商業評估等，都會造成很大麻煩。

東谷市府華裔高級管理分析師Fung，是該市申請獨立郵編的項目經理。他表示，之所以獨立郵編對一個城市很重要，因為這是一個城市的身分；而所謂分享郵編，對居民和商家與城市依託關係會產生負面影響。他強調，城市一直沒有獨立郵編，對城市經濟擴展不利。商家及企業往往根據郵編來對一個地區評估，並制定決策，一個沒有獨立郵編的城市，在評估方面就會出現誤差。

他表示，因為東谷市與鄰近城市分享郵編，在郵件遞送方面往往會造成困擾，有時投送有誤。也會導致混擾選民登記及選舉；在居民申請保險方面，支付費率也會造成困擾。如果一旦發生大規模急難救助時，應急援助也會出現延誤。

他還舉例說，曾經東谷市內發生規模3地震，可是因為沒有獨立郵編，美國地質調查局卻誤說是發生在屬於鄰近城市赫汝帕谷的一個社區Mira Loma 。所以若一旦發生重大災害，就可能對救災調度分配發生判斷錯誤。

市長瑞格拜也表示，東谷市目前使用的郵編都是與鄰近城市分享，若一輛卡車試圖向市區一處民宅送貨，就有可能出現失誤，因為送貨地址與鄰近城市科洛那市的一個地址很相似。

對於申請東谷市自己的獨立郵編，很多居民表示支持。久居市區的東谷華美協會創辦人黃樹梧說，在搜索地址時，如果查找郵編92880，顯示的是科洛那市，而非東谷市。科洛那市是一個老城，房屋與汽車險費率要高，勢必影響東谷市民的保險和房屋保險費率。建議東谷市申請獨立郵編是92888，更能吸引華人移民。

東谷市推動申請獨立郵編行動。（官網）
東谷市推動申請獨立郵編行動。（官網）

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