洛城新語／銀行關門可怕 恐慌更可怕

洛城新語

全美前20大的矽谷銀行 （SVB ）說沒就要沒了。

時間追溯到2020下半年，受當時寬鬆的財政政策影響，全美曾迎來一波對科技公司的融資熱潮，這些公司手裡也迅速積累了大量的現金和存款，而其中很大一部分流入了SVB。當時聯準會還沒有開始升息，SVB就在極低的利率環境下，買入了大量的美債和不動產抵押貸款證券 （MBS）——想倚賴世界上最安全的資產掙點小錢。

然而，2022年的快速升息帶來了美債的暴跌。SVB之前在低息時期購買的證券資產，在2022年給SVB帶來了超過25億美元的損失。當然，只要不出售這些未實現帳面損失，就不會成為虧損。

可問題是，2022年聯準會的快速升息導致全球科技初創公司的日子都不好過——融資融不到，股價一直跌，研發要繼續就只能持續消耗在SVB的存款。自2022年3月起，SVB的資金就已經開始大量流出，SVB因此不得不開始虧損拋售手中的證券資產，開始一步一步走上了今天的道路。

自3月8日被爆出現18億元虧損的消息後，多家投資公司高管及科技公司的負責人，立刻在社交媒體上發布消息，預警SVB償付能力的風險，並在各社媒平台上「呼籲」大家從SVB轉走資金。矽谷區塊鏈開發商Ava Labs總裁John Wu說：「這顯然是典型的銀行擠兌。當擠兌開始，你絕不會想最後一個去。」就這樣，短短不到48小時後，矽谷銀行關門大吉。

從歷史上看，「恐慌」一詞一直以來都伴隨在重大危機事件左右，金融市場中更是一直都有一個重要的參考標準指數——VIX「恐慌指數」。可以說危機造成並產生了恐慌，但恐慌通常也在擴大和蔓延著危機，這次也一樣。SVB關門消息傳出，一時間，從灣區的SVB客戶家中到遙遠的亞洲股票市場，整個網路鋪天蓋地黑雲壓境，迅速將這份恐慌傳播到了全世界金融市場的每一個角落。

好在最終聯邦監管機構宣布採取非常措施，為矽谷銀行倒閉止損，向全體儲戶保證13日就能取得自己的所有存款。葉倫更是喊話穩定軍心，「美國銀行系統非常安全，資本充足。不會有多米諾骨牌效應。2008年的金融海嘯也不會再次上演。」聽到這裡，不禁假想，如果在2008年金融危機爆發之際，媒體信息已如今天一樣發達，政客、經濟學家和總裁們也已習慣像今天一樣熱中在推特臉書上發表觀點，事情的結果不知道又會是什麼樣。

好在這下儲戶們吃了定心丸，市場也慢慢開始嚥下這陣恐懼。不過，回想前兩天眼看領頭羊剛剛在懸崖邊上被風沙迷了眼，羊群馬上就擺出迫不及待要跟著跳崖的架勢，依然令人心有餘悸；在如今自媒體瘋狂，傳播成本近乎為零的信息爆炸時代，如果真的有什麼大型恐慌開始迅速傳播，這種恐懼效應，還有什麼方法能夠制止呢？