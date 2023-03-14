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Signature銀行關閉 加州儲戶可領回所有存款

記者趙健／洛杉磯市報導
Signature銀行關閉南加多處辦公室，儲戶可於13日起領回所有存款。（Google地圖）
Signature銀行關閉南加多處辦公室，儲戶可於13日起領回所有存款。（Google地圖）

繼矽谷銀行(SVB)危機爆發後，另一家資產規模達千億美元的Signature銀行也遭監管機構關閉，成為72小時內倒閉的第二家銀行。12日，該銀行關閉了洛杉磯縣、橙縣的多處辦公室；但監管機構強調，儲戶資金將不會受到影響，13日就可領回所有存款。

美國紐約州金融服務監管廳(Department of Financial Services)12日關閉並接管了總部在紐約的Signature銀行，任命聯邦存款保險公司(FDIC)負責該銀行的日常運營。監管機構通過官方聲明表示，所有儲戶可於13日起領回存款，納稅人也不會承擔任何損失。但Signature銀行的股東和無擔保債券持有人則不會得到保護，高階管理人員也會被撤職。

根據該銀行之前發布的新聞稿，Signature銀行2020年將其業務擴展至西海岸，任命Judi Prejean為西海岸業務執行董事，帶領團隊滿足中小型公司、業主和高級管理人員的金融需求。 

根據記者上網查找，Signature銀行在加州只有七個分行，包括南加州洛杉磯縣比佛利山(Beverly Hills)、艾爾塞岡度(El Segundo)、伍德蘭岡(Woodland Hills)，橙縣新港灘(Newport Beach，聖伯納汀諾縣安大略(Ontario)，和北加州舊金山、聖荷西，都各有一個分行。

加州 洛杉磯 橙縣

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