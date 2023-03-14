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中駐美大使館10年簽證恢復辦理 返鄉潮恐湧現

記者邵敏／洛杉磯報導
3月15日起，美國護照持有者的十年多次入境簽證恢復。（記者邵敏／攝影）
3月15日起，美國護照持有者的十年多次入境簽證恢復。（記者邵敏／攝影）

中國駐美大使館發布最新通知，將從3月15日起，恢復美國護照持有者的十年多次入境簽證。這一好消息傳來，南加華人欣喜若狂，返鄉潮恐將湧現，不過業界提醒，假設航班沒有隨需求提高增加，那機票價格將水漲船高。

疫情三年多，很多在美華人無法回國探望親人，原因很多，航班停、機票天價、簽證暫停使用等，都阻礙了行程。此前十年簽證尚未恢復，根據相關規定，很多急於回國的華人不得不選擇放棄舊簽證，重新辦理新的十年探親簽證，洛縣亞凱迪亞市(Arcadia)居民張女士就是其中一位。

根據張女士敘述，女兒持有美國護照，兩個月前她就開始張羅為孩子辦理新的十年探親簽證，準備暑假回國看望父母。辦理新簽證時，張女士準備很多文件，包括國內家屬邀請函、邀請人身分證件等多項內容，但期間因為資料不足，她去中國駐洛杉磯總領事館跑了三次，每次都排長隊，整個流程大概花了一個多月，最終拿到新簽證。

根據各大票務平台數據，目前洛杉磯直飛中國大陸的航班還十分有限，4、5月的經濟艙機票平均價格在1800至2500元左右。

洛杉磯機票業務人士顧彬彬指出，十年簽證恢復，將促進更多外籍人士赴華，某種程度上可能會促進航班增加的概率。此次中國恢復外籍人士各類簽證使用，說明中方會積極與美方進行增加航班的溝通。對此，一些航空業內人士預測，上半年有可能會有新的航班調整。

顧彬彬強調，如果中美航班沒有預期增加的話，機票價格會立刻水漲船高。因為接下來的暑期本來就是回國旺季，現在簽證全面開放，回國人數將會暴漲，在這樣的情況下，人多航班少，機票價格就會隨之漲價。

洛縣蒙特利公園市(Monterey Park)居民劉先生表示，很懷念疫情前想飛就飛的自由狀態。他說那時候，回國單程機票價格六、七百元就可以買到，還什麼時候想回就回，沒有任何顧慮。

根據新通知，10年簽證恢復2020年3月28日前簽發，且仍在有效期內的簽證入境功能，意味著原來因疫情停用，持美國護照者所持有的十年多次入境簽證，將可從15日起重新使用。

簽證 疫情 洛杉磯

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