疫後首度實體年會 洛杉磯華人聯誼會 200人同樂

監事長張安柱(左起)、理事長賴德弘、創會會長張裕東、會長莊凰、秘書長洪雷明，一同見證交接時刻。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯華人聯誼會於日前舉辦第25屆年會暨會長與理事長交接典禮。也是疫情 後一年半以來首次恢復的實體年會，現場不僅恢復了疫情前蓬勃熱鬧的氛圍，更有約200多人參加晚會。並在創辦會長張裕東的見證下，由卸任會長賴德弘轉交會長一職代表印信給新任會長莊凰。

莊凰指出，因疫情影響，實體活動已停辦約一年半，去年在前會長賴德弘連任三年後交接給她，在疫情漸緩後，今年才有機會舉行正式的印信交接典禮。她個人已參加該會15年，以前每周三固定舉辦活動，多為聚餐和卡拉OK，從最初的10多人發展到疫情後會員增至百餘人。

未來，該會將繼續精進活動，包括一年三次的慶祝活動、擴大每月壽星會，並致力於藝術交流活動，加強與主流聯誼，深入在地文化，歡迎大家參加聯誼會。

賴德弘表示，她已經參加該會20多年，每周三的聚會是在異鄉打拚之餘的快樂泉源，結交了許多友誼。會員們各有專長，精通各種武藝，彼此教學相長，大家分享各自的拿手絕活並互相免費指導。例如，展出的藝術展作品都是會員精心製作，透過砥礪交流，實現了該會想達成的優質生活一目標。

張裕東創辦會長表示，當初創立該會的目的是為僑胞提供一個平台，讓大家彼此建立長期珍貴的友誼。歷任會長的不懈努力使該會得以繼續發展，即使在疫情重創後，大家仍然保持著深厚的情感聯繫，這也讓她感到十分欣慰。希望在大家事業有成之餘，能夠齊心協力繼續為僑社服務。