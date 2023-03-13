涉在酒吧下藥性侵 嫌犯重返現場被逮

Kent Okukporo被控在女子酒裡下藥，並拖到車上性侵。（洛縣警察局）

洛杉磯縣一名女子，日前在西好萊塢 市（West Hollywood）一家酒吧遭遇男子下藥遭性侵 犯。案發時逃離現場的嫌犯，第二天竟又重返現場時被警方抓捕。

根據洛縣 警察局（LASD）提供的消息，42歲的Kent Okukporo被指控在一名女子的酒裡下藥，之後把她拖到車上性侵，並企圖綁架對方。案件發生在2月25日，案發地點是西好萊塢市一家名叫The Abbey Food & Bar的酒吧。

據悉，受害人在酒吧保安人員的幫助下設法逃脫，並撥打911報警，但嫌疑人當時已逃離現場。出人意外的是，案發第二天，嫌犯Okukporo再次出現在這家酒吧，安保人員當場認出他後馬上報警，警方隨即逮捕這名涉嫌下藥、性侵的男子。

嫌疑人Okukporo以16萬元保釋，將於3月20日出庭。警方敦促任何其他潛在受害者，撥打310-855-8850聯繫洛縣警局西好萊塢站，或撥打滅罪熱線1-800-222-8477匿名舉報。警方同時提醒去酒吧的民眾，需對周圍環境和喝的酒水、飲料格外注意，特別是女性應在日常生活中保持警惕，尤其是在夜間。