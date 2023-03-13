聖谷東區警匪對峙48小時 槍聲不斷

警方包圍瓦林達區，讓嫌犯無處可逃。（abc7截圖）

位於洛杉磯縣華人密集的聖蓋博 谷內的縣屬地瓦林達區（Valinda）區，3月12日（周日）上午傳出警方與一名持槍嫌犯，在聖蓋博谷一處民宅對峙近48小時。期間雙方槍火交戰，而周圍居民已經被警方疏散到其他地區，一名婦人更被抬出就醫，但警方強調與槍案無關，而目前尚未有任何傷亡事件。

瓦林達區靠近工業市、拉朋地市和西柯汶那市，當地以西裔居民為主。據悉，警方在10日（周五）接獲通報稱，有人在瓦林達永巷（Wing Lane）16900街區向路人開槍。當警方趕到現場時，嫌犯開始向警方開火，導致雙方陷入僵持。從當日下午2時30分起，雙方已經僵持了超過兩日。警方已經疏散周邊居民至安全區域，期間沒有人員受傷。

警員梅薩（Miguel Meza）表示，當警方趕到現場時，他們面臨嫌疑人的槍擊。警方雖立即還擊，但嫌疑人隨即關閉了自己的房門，警方還不清楚這個房子是嫌犯的還是其家屬的。警方也召集特別執法局（Special Enforcement Bureau）協助，試圖說服嫌疑人和平自首。