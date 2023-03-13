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大氣河風暴將再襲南加 風雨更強

編譯陳盈霖／綜合外電報導
南加州又將出現大氣河風暴系統。圖為近期風暴，許多住宅山坡地出現泥石流。（FOX 11）
南加州又將出現大氣河風暴系統。圖為近期風暴，許多住宅山坡地出現泥石流。（FOX 11）

FOX電視台報導，今冬季加州第11起大氣河（atmospheric river）風暴系統，即將於14日（周二）下午至15日傍晚襲擊南加州。根據國家氣象局，這條大氣河較前一次更強，出現更多雨量與更強的風，雪線再次低於7000呎，增添更多融雪和濕雪崩風險。

國家氣象局預測，海岸和山谷雨量將在1.5至三吋間，山脈與山麓降雨量恐有三至六吋。

大多數山區及聖路易斯奧比斯波（San Luis Obispo）、聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）和羚羊谷（Antelope Valley）預計出現每小時30至50哩風速，其他地區則為每小時20至30哩陣風。

近期風暴造成嚴重影響。一條大氣河10日襲擊南加，帶來大雨、雷暴和強風，河流、溪水位暴漲，幾條主要公路和小型農村社區被洪水淹沒，9000多戶居民疏散。總統拜登（Joe Biden）緊急批准加州大部分地區緊急情況，包括洛縣。

最近幾周，加州州長紐森（Gavin Newsom）亦宣布34個縣進入緊急情況。

即將來臨的風暴系統，是加州今冬第11條大氣河，至目前為止，這些風暴已緩解加州持續三年的乾旱。

已經下降至驚人水位的加州水庫，如今水位遠高於同時間平均水平，加州官員不得不洩洪。

交通官員10日表示，他們2月從道路上清除的積雪量，足以填滿100個玫瑰碗（Rose Bowl）。

近期風暴系統對南加州社區帶來洪水。（FOX 11）
近期風暴系統對南加州社區帶來洪水。（FOX 11）

加州 風暴 南加

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