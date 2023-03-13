天普市長交接 文尚丞再度上任

新任市長文尚丞(左)贈感謝花束給卸任市長斯特奎斯特。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯縣天普 市（Temple City）3月9日再度開啟新里程碑，卸任市長斯特奎斯特（Cynthia Sternquist）交棒給副市長文尚丞（William Man），這也是文尚丞繼5年後再度擔任市長一職。

在交接儀式上，近50位市民聚集在市政廳觀禮。斯特奎斯特致辭感謝市民對她的支持和信任。她希望新任市長文尚丞能夠繼續推動天普市的發展，為市民提供更好的服務和生活環境。並在全民面前交接代表市長一職的法官錘。

文尚丞接任市長職位後表示，他將秉承以人民為中心的理念，為市民謀福利 、改善城市建設、提高環境品質，讓天普市成為更加美好、宜居的城市。他還表示，將充分發揮市政府的作用，加強市政管理，提高政府效能，為市民創造更多福利。

文尚丞在市民面前以聖經宣誓自己將會履行市長一職。（記者張庭瑜╱攝影）

在接受採訪時，文尚丞表示，這是他第二次擔任市長的職位，因此比較熟悉市長的責任和要求，感到不那麼陌生了。他還提到與其他議員之間的合作已經持續了很多年，讓他感到很安心。他也表示很榮幸再度有機會擔任市長職位，因為市長一職對於社區有很大的影響力。

對於未來目標，文尚丞強調了對公園的投資 。他表示，他的目標是改造城市公園，這個公園對社區非常重要，但卻沒有得到應有的重視。自1960年開放以來，已經超過20年沒有得到應得的照顧和保養。在他上任後，他會儘快開始翻新工作。