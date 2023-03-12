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杜瓦迪時裝秀 市民熱情登場

記者楊青/杜瓦迪報導
杜瓦迪2023年春季時裝秀11日下午在當地的社區藝術表演中心登場，來自當地小學、中學和高中的孩子和社區熱心居民穿上最潮時裝，提前展現2023春夏氣息，為學生課後藝和市民娛樂項目籌款。（記者楊青/攝影）
杜瓦迪2023年春季時裝秀11日下午在當地的社區藝術表演中心登場，來自當地小學、中學和高中的孩子和社區熱心居民穿上最潮時裝，提前展現2023春夏氣息，為學生課後藝和市民娛樂項目籌款。（記者楊青/攝影）

杜瓦迪（City of Duarte）2023年春季時裝秀11日下午在該市社區藝術表演中心登場，來自當地小學、中學和高中的孩子和社區熱心居民穿上最潮時裝，提前展現2023春夏氣息，為學生課後輔導和市民娛樂項目籌款。華裔市議員康博深（Sam Kang）穿上時尚運動裝登台亮相，呼籲民眾强身健體，每天都有健康愉快的生活。

華裔市議員康博深（Sam Kang）穿上時尚運動裝登臺亮相，呼籲民眾强身健體，每...
華裔市議員康博深（Sam Kang）穿上時尚運動裝登臺亮相，呼籲民眾强身健體，每天都有健康愉快的生活。（記者楊青/攝影）

今年是杜瓦迪第二年舉辦春季時裝秀，由杜瓦迪市府和聖塔安尼塔梅西百貨聯合舉辦。將近50名學生和市民模特自告奮勇登台表演，他們當中有五、六歲的小孩，有花樣年華的美少女和帥少年，還有各行業的市民，年長者們也不缺席，他們穿上各個品牌的服裝，加上自己搭配的頭飾和配飾，個個神采飛揚。另外還有六個市民家庭也組成不同年齡組的家庭模特隊，展示母子裝、母女裝、情侶裝和祖孫裝等等不同搭配，獲得滿堂喝彩。

杜瓦迪唯一的華裔市議員康博深當天以白色牛仔褲、深藍運動外套内襯紅色桃領短袖運動衫登場，方形的太陽眼鏡，定位在周末辦公室和春天遠足之間的時尚區域。他表示，杜瓦迪從去年開始首次舉辦春季時裝秀，就是希望給因疫情久困在家的市民們增加生活的樂趣，同時鼓勵市民們出門參加社區活動，重新認識鄰居和社區，回歸正常生活。時裝秀因此設立了多個年齡組，就是希望大家都來參與，沒想到這項老少皆宜的活動果然得到市民的熱烈響應，今年的規模比去年大很多。

杜瓦迪2023年春季時裝秀11日下午在當地的社區藝術表演中心登場，來自當地小學、...
杜瓦迪2023年春季時裝秀11日下午在當地的社區藝術表演中心登場，來自當地小學、中學和高中的孩子和社區熱心居民穿上最潮時裝，提前展現2023春夏氣息，為學生課後藝和市民娛樂項目籌款。（記者楊青/攝影）

康博深表示，三年疫情給民眾帶來的心理影響和壓力不容忽視。疫情期間，他本人正好輪值市長，城市很多居民面對疫情感染和死亡的挑戰，他自己感受到前所未有的壓力，那段時間，他靠拳擊疏解壓力。他希望時裝秀也成為市民疏解壓力的一種方式。

位於210公路天使公園山邊的杜瓦迪，是聖蓋博谷環境優良且傳統而低調的城市，2020年人口為2萬1727人，其中白人57.8%，拉丁裔49.9%，亞裔17.2%，非裔6.1%。康博深表示自己20年前從南巴沙迪那搬來這裏，深深喜愛這個淳樸的城市。他表示，近年愈來愈多華人遷往當地，華人居民愈來愈多。他認為社區有不少華人商家可以考慮發展的空間，比如華人的超市和餐館，當地幾乎還是空白，「如果將來我們這裏有一家華人超市就完美了」。

杜瓦迪2023年春季時裝秀11日下午在當地的社區藝術表演中心登場，來自當地小學、...
杜瓦迪2023年春季時裝秀11日下午在當地的社區藝術表演中心登場，來自當地小學、中學和高中的孩子和社區熱心居民穿上最潮時裝，提前展現2023春夏氣息，為學生課後藝和市民娛樂項目籌款。（記者楊青/攝影）
杜瓦迪2023年春季時裝秀11日下午在當地的社區藝術表演中心登場，來自當地小學、...
杜瓦迪2023年春季時裝秀11日下午在當地的社區藝術表演中心登場，來自當地小學、中學和高中的孩子和社區熱心居民穿上最潮時裝，提前展現2023春夏氣息，為學生課後藝和市民娛樂項目籌款。（記者楊青/攝影）

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