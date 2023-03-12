州大女學生失蹤27年 兇手難逃法網判重刑

1996年加州一名19歲女大生Kristin Smart參加校外派對後失蹤，該案兇手直至本周10日終獲判刑25年至終身。（San Luis Obispo County Sheriff）

加州 州立工藝大學聖路易斯奧比斯波校區（CalPoly in San Luis Obispo）女生Kristin Smart，在失蹤27年後終於等到正義，當年殺害她的兇手Paul Flores， 10日被法官量刑25年至終身監禁。

Kristin Smart失蹤案發生於1996年，當時引起了全美的關注和廣泛的搜尋。據報導，當年19歲的新生Smart在參加校外派對後離奇失蹤。失踪前，Flores是最後一個見到她的人，當時兩人都是大學一年級學生。雖然警方之後對Flores進行了調查，並指控他涉嫌性侵 未遂殺人。然而，由於未找到Smart的屍體，此後該案一直停滯不前。 Smart於2002年在法律上被宣布死亡，但她的遺骸尚未尋獲。

直到2021年，警方逮捕了Flores和他的父親Ruben Flores，並在他們家中發現了與Smart謀殺案有關的證據。據報導，20年來調查人員對Smart的屍體進行了數十次搜索無果。在過去兩年裡，他們將注意力轉向了Flores的父親Ruben Flores位於該學校附近的家中。檢察官 表示，2021年3月，為警方工作的考古學家在一個死胡同街道上的房屋地基下的土壤裡，發現了一處棺材大小的土壤和人類血液的痕跡，但由於血液降解嚴重，無法提取DNA樣本，陪審團最終裁定Ruben Flores無罪。

Smart家人發表聲明指出，Paul Flores和他的父親一直以來否認犯罪，才使真相被隱瞞了超過25年，使他們一直無法讓女兒得到安息。