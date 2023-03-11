遊行遭警橡皮彈襲臉 非裔男獲賠37.5萬

Deon Jones 獲賠37.5萬元（Deon Jones社交帳號）

洛杉磯 一名非裔男2020年參加佛洛伊德 (George Floyd)「黑命貴」遊行抗議，被洛市警察 發射的一枚橡皮子彈擊中面部；3月9日聖塔安那(Santa Ana)法院判決政府賠償37.5萬元。

31歲的Deon Jones在三年前提起訴訟稱，當他正要離開活動地點時，身穿防暴裝備的洛市警官Peter Bueno向他發射了一枚橡皮子彈。Jones的律師Orin Snyder 說，Jones在2020年5月底與一位朋友在第三街和Fairfax大道附近參加抗議活動被擊中，並補充說這是一次和平示威。

彈丸導致Jones的臉頰骨折和撕裂。訴訟稱，一名眼科醫生告訴Jones，如果中彈部位偏差幾毫米，他可能已經失明或死亡。陪審團最終判給瓊斯25萬元傷害賠償金和12萬5000 元懲罰性賠償金。

瓊斯的律師稱這項判決具有歷史意義，因為「這是第一次有人因為2020年示威活動對洛市警局訴訟勝訴並獲得判決，也是近年來針對洛杉磯警察局過度使用武力案件的最大判決。

據律師Snyder說，Jones正在處理該事件帶來的長期情緒影響，包括連續的噩夢。Jones的另一位律師Katie Marquart說，橡皮子彈擊中Jones的身體留下了傷疤。Snyder稱，Jones作證時說，當「他每天早上照鏡子時，都會想起他差點死去的那一天。」

根據代表Jones無償服務的律師事務所的一份聲明，審判持續了 7 天，包括隨身攜帶的相機證據和其他洛杉磯警察局官員的證詞，他們說Bueno違反了部門政策。

洛杉磯警察局發言人表示，該部門無法對未決訴訟發表評論，但官員此前表示，洛杉磯警察局正在調查其對全市發生的與佛洛伊德相關抗議活動的處理方式。

2021 年的三份報告回顧了洛杉磯警察局對2020年5月和6月反對種族主義和警察暴行的抗議活動的反應，發現該部門對抗議活動的各個方面處理不當。