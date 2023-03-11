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奧斯卡亞裔熱 文藝界倡反仇恨盼發揮力量

記者邵敏／洛杉磯報導
夏樂柏指出，文化娛樂界知名人士在防止仇恨犯罪方面可發揮巨大影響力。（取自會議截屏）
夏樂柏指出，文化娛樂界知名人士在防止仇恨犯罪方面可發揮巨大影響力。（取自會議截屏）

第95屆奧斯卡金像獎即將在洛杉磯好萊塢舉行，族裔多元化、公平和包容性的話題再次被推上熱點。「行動反仇恨聯盟」(ACT Against Hate Alliance，AAHA)近日召開網上論壇，邀請美國文藝界人士暢談「藝術和娛樂業阻止仇恨犯罪蔓延的關鍵作用」。

「行動反仇恨聯盟」自2022年以來，發起針對仇恨犯罪解決方案的重要對話，匯集全球專家、政策制定者、政府領導人、刑事司法、人權專業人士和其他利益相關者，與媒體成員交流。 3月8日的研討會由聯盟創辦人、加州前任參議員夏樂柏(Senator Bob Huff)和夫人何美湄(Mei Mei Huff )共同主持，邀請四位知名文藝界人士參加。

夏樂柏指出，前任加州州長、影星阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)最近發表一則視頻，談及父親在二戰期間遭受納粹迫害，引起極大關注，由此可見，文化娛樂界知名人士在防止仇恨犯罪方面可以發揮巨大的影響力。

何美湄表示，藝術、娛樂行業具有影響文化和促進社會變革的力量，為來自各領域的人才創造平等機會，同時承擔著通過其信息、主題和描述促進平等的責任。該行業是世界聯繫的重要來源，可通過藝術的傳遞，增強「人人平等，任何仇恨犯罪都不可接受」的觀念。

何美湄表示，藝術可傳遞「人人平等，任何仇恨犯罪都不可接受」的觀念。（取自會議截屏...
何美湄表示，藝術可傳遞「人人平等，任何仇恨犯罪都不可接受」的觀念。（取自會議截屏）

ChimeTV 創辦人Faith Bautista表示，身為一名亞裔女性，覺得美國亞裔人口成長快速，卻沒有受到平等待遇，新冠疫情期間，少數族裔女性更是遭受種族歧視。 Bautista在會上分享自己被歧視的親身經歷，被人喝斥回到中國去。她建議文藝娛樂圈應多成立亞裔平台，各方展現亞裔的美好及卓越，同時也呼籲主流社會多做亞裔研究，才能有效防止仇恨犯罪。

ChimeTV 創辦人Faith Bautista呼籲主流社會多做亞裔研究，才能...
ChimeTV 創辦人Faith Bautista呼籲主流社會多做亞裔研究，才能有效防止仇恨犯罪。（取自會議截屏）

身兼導演、編劇、教育家、作家數職的Carey Perloff在會中指出，自己的母親是維也納難民，特殊環境中成長的她走進劇院，用藝術表現形式展現人生旅程。 Perloff表示，加州人可以與仇恨作戰鬥的一種方式就是支持、培養和鼓勵兒童接受藝術教育，並有機會創作藝術和體驗藝術，因為藝術的強大在於不是說教，而是讓人們一起體驗生活，一起笑一起哭，從而增強同理心，培養團隊精神，這樣就能降低仇恨犯罪。

Carey Perloff指出，與仇恨作鬥爭的方式之一是讓兒童接受藝術教育。（取...
Carey Perloff指出，與仇恨作鬥爭的方式之一是讓兒童接受藝術教育。（取自會議截屏）

藝術家Adrienne Trewolla成長於白人社區，她在會議中指出，直到和印地安族裔合作時才發現自己對多元文化的無知。她認為，仇恨來自人們腦海想像編造出的故事，而非事實根據，因此應多加強事實傳播，並透過藝術作品散播愛的觀念，思考如何對待別人、與人相處等問題。

Adrienne Trewolla認為，仇恨來自人們腦海想像編造出的故事。（會議...
Adrienne Trewolla認為，仇恨來自人們腦海想像編造出的故事。（會議截屏）
Carlos Benitez經常和少數族裔合作幫助社區。（取自會議截屏）
Carlos Benitez經常和少數族裔合作幫助社區。（取自會議截屏）

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