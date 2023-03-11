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電信詐騙遍布華人區 蒙市每月受害50人

記者朱敏梓、劉子為、陳開／蒙特利公園市報導
蒙市華裔警員蘇警官（左）和曾警官（右）現身說法，為大家揭秘詐騙套路。（世說新聞團隊/攝影）
蒙市華裔警員蘇警官（左）和曾警官（右）現身說法，為大家揭秘詐騙套路。（世說新聞團隊/攝影）

殺豬盤等電信詐騙在全美盛行，南加華人聚居區也是重災區，有「小台北」之稱的蒙特利公園市(Monterey Park)，據估計，每月大約有40到50人上當受騙，被騙金額多則10萬元以上。

影音：世說新聞團隊

蒙市警局探員Cang Sou介紹，實施電信詐騙的犯罪分子，通常不會是單打獨鬥，而是組織嚴密的團夥作案，他們甚至是國際化組織。例如在美國的團隊負責搜集受害人的個資，然後將這些資料賣到暗網或傳給在海外的團隊，進而實施電信詐騙。

蒙特利公園市的居民以華人居多，因此這裡受騙的民眾，大多數都說華語，而部分犯罪集團成員也以說中文為主，掠取目標就是華人受害者。

考慮到目前仍有電信詐騙案正在調查當中，探員Cang Sou無法提供更多與詐騙團夥相關的細節。他表示，針對國際化的詐騙集團，蒙市警局積極與FBI等聯邦機構合作，希望能為受害者討回公道。

探員Cang Sou分析，犯罪嫌疑人會通過電話/手機短信以及其他社交平台，和受害者取得聯繫，在得到信任後進行詐騙，例如殺豬盤。像犯罪團伙會在交友平台者尋找目標，開始聊天，通常一兩個月之後取得了初步信任，他們就會開始詢問受害人從事的職業或是做什麼投資，以得知對方的收入來源，詐騙團伙也會分享自己所謂的收入來源和投資，並且給受害者灌輸「該投資可以賺大錢」。

慢慢地詐騙團體會發送假的投資網站連結，誘導受害人去進行一些投資，剛開始詐騙集團通常會定期給幾百元的投資回報，讓受害人嚐到甜頭，以便投入更大的資金。當受害者投入越來越大後，詐騙集團就會收網跑路。

另一位警員曾警官還分享了最近流行的電信詐騙，也就是詐騙犯會偽裝成來自中國大陸的官員，或是美國的警察等政府人員，進行詐騙。曾警官說，犯罪團伙會打電話給受害人，聲稱自己來自政府部門，例如警察局，他們會告訴受害者目前有一個逮捕令或是涉嫌到某件犯罪案件，抑或是拖欠一筆罰款，如果現在不繳納罰款，就會立馬被逮捕。

曾警官提醒，不會有任何一個警察局的任何人會打電話，要求民眾轉帳或是購買購物卡。

世說新聞團隊獨家探訪蒙市警局。（世說新聞團隊/攝影）
世說新聞團隊獨家探訪蒙市警局。（世說新聞團隊/攝影）

詐騙集團 投資 蒙特利公園市

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