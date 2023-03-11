紀欣然案麥坎尼 挑戰選洛檢察長

洛杉磯縣地檢署檢察官麥坎尼（John Mckinney）本周宣佈向賈斯康宣戰，加入2024年洛杉磯縣檢察長選戰。（麥坎尼推特）

負責南加大中國留學生紀欣然謀殺案的洛杉磯縣檢察官 麥坎尼(John Mckinney)本周宣佈向檢察長賈斯康宣戰，加入2024年洛杉磯縣地區檢察長的選戰。

麥坎尼通過推特公佈競選消息剛剛一天，立即得到不少檢察官和支持者站台支持，一些檢察官率直表示「我的票一定給你」；一些人則表示，「不一定是麥坎尼，但肯定不是賈斯康」；更多支持者則公開表示，「一定要搞掉賈斯康(Just get rid of Gascon!)」；

2024年將於總統大選同時進行的洛杉磯縣選舉，2020年上台的賈斯康將面臨連任選戰。由於賈斯康在任期開始三個月即面臨各族裔聯盟罷免 ，即2021和2022年先後兩次罷免行動，雖均鎩羽而歸，但罷免聯盟始終相信賈斯康應該下台。

尤其是2022年的第二次罷免，罷免聯盟表示他們明明獲得遠超過聯署簽名門檻的支持簽名，但最後因洛杉磯縣選務所裁定大量的簽名不合格，導致罷免行動中途觸礁。罷免聯盟認為，洛縣選務處在賈斯康第二次罷免簽名審核中，使用了理應在兩年前就停止使用的嚴格驗證方式，為賈斯康的罷免設置障礙。

無論如何，2024年洛杉磯縣檢察長選舉，令人矚目。

麥坎尼表示，2024年挑戰賈斯康，是為了確保洛杉磯的司法不再迷失方向。他認為，洛杉磯縣的司法正處在一個十字路口，賈斯康拒絕遵守法律，執行法律，忽視受害者，將公共安全放在危險當中，所有這一切導致整個洛杉磯縣犯罪率急劇上升，盜案失控，兇殺案數量創歷史新高，守法公民被迫改變生活方式，連平常都不敢戴珠寶出門，而這一切，都是因為賈斯康的畸形改革，嚴重偏袒犯罪和施害人。

麥坎尼從1998年開始擔任洛縣地區檢察官，先後在賈西提、庫利、萊西和賈斯康手下工作。他起訴過幾乎所有類型的暴力犯罪，他的三項主要工作範疇包括特殊受害人小組、惡性幫派犯罪、重大犯罪。

麥坎尼在新澤西州帕塞克長大。他表示，自己少年時的很多朋友後來都成了毒販，但自己「對法律有一種健康的恐懼和尊重」。由於兩歲時失去母親，上幼稚園時又失去父親，他後來一直由姐姐拉拔長大。麥坎尼說，他的姐姐在一家製藥公司工作，每天上班時間很長，養家糊口。他形容自己是「一個很好成長的孩子」，為了不讓姐姐失望，他遠離麻煩，值得信任。

高中畢業後，麥坎尼上了一年大學，然後輟學。他做過一系列零工，包括與木匠和畫家一起工作。後來他回到當地社區學院，完成學業後轉學到羅格斯大學，同時全職工作。當他開始申請東海岸的法學院時，他收到了洛杉磯加大 提供的免除申請費的申請機會。洛杉磯加大畢業後，他在一家私人醫生那裡工作。1998年獲得洛杉磯地檢署檢察官辦公室聘用。

他表示，他之前從未認真考慮過競選洛縣地區檢察長，直到賈斯康上任。賈斯康上任後立即實施九項指令，這些指令改變了地區檢察官辦公室尋求正義的執法方式。他開始公開發言，指出賈斯康政策的危險性，而且積極發起並加入罷免賈斯康行動。

麥坎尼表示，他希望恢復人們對刑事司法系統的信心，洛縣35個市議會對賈斯康投不信任票，98%的檢察官支持罷免賈斯康，越來越多的人認為洛縣刑事司法系統已經變味，他相信他有經驗、知識、技能和力量來改變。