時隔3年 中國女子沙排隊抵洛杉訓練備賽

美國華人體育家協會歡迎中國女子沙排一行。（高勝提供）

中國女子沙灘排球選手及教練近日抵達洛杉磯 ，美國華人 體育家協會舉辦餐會，歡迎隊員們到來。

美國華人體育家協會時隔三年，在疫情開放後的第一時間，再次迎來了中國女子沙灘排球隊到訪。此次中國女子沙灘排球將在洛杉磯進行為期兩周的訓練，備戰將在墨西哥舉辦的世界沙排挑戰賽，該賽事同時也是2024年巴黎奧運會資格賽。

協會會長李樺在3月4日晚為沙排隊員們主持舉辦了一次歡迎聚會，為遠道而來的沙排選手們送上祝願。中國國家女子沙灘排球隊此次抵洛一行共13名成員，包括五名教練組成員以及八名隊員。其中中國方面教練組教練為來自浙江的包健，其餘四名教練均為外教來自巴西。

隊員中有榮獲2008年奧運會銅牌得主的老將薛晨，她曾經取得過2012年奧運會項目賽第四名，獲得過2013年世錦賽冠軍，以及2021年東京奧運 會第九名等佳績。

來自浙江的選手王凡也參加了2016年的里約奧運會及2021年東京奧運會。隊員夏欣怡(新疆)、王鑫鑫(山東)曾參加2021年的東京奧運會。其餘四位隊員分別是林美媚(海南)、朱玲娣(江蘇)、曾津津(福建)、董頡(山東)。