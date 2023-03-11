美華文藝季春季講座 11日聊歐洲寫實主義小說

人文磚暨美華人文學會將於3 月11 日舉辦2023 美華文藝季春季講座。（主辦單位提供）

人文磚暨美華人 文學會將於3月11日舉辦2023美華文藝季春季講座，主講來賓為成功大學教授夏祖焯，主題為「十九世紀歐洲寫實主義小說 –反映人性及生活的現實」。夏祖焯也是著名作家林海音女士與何凡先生的長公子，該項講座世界日報的會友可免費參加。

此次講座訂於美西時間晚上6時30分至8時30分，內容將由《包法利夫人》到《安娜‧卡列尼娜》，由《咆哮山莊》到《黛絲姑娘》，由狄更斯的《塊肉餘生記》到杜斯妥也夫斯基的《卡拉馬助夫兄弟》，19世紀的寫實主義小說異軍突起，占領文學界成為主流文體，至今不衰。

這些小說反映了生活與生命的現實，將愛情與戰爭發揮極至，也真實而自然的描繪出人性美麗及醜陋的面貌。人的迷茫及疏離，歡愉及悲情都在小說中呈現。夏祖焯將介紹這個強烈吸引人的故事世界。在千百部小說中，告訴聽眾最重要的是那些，也將介紹寫實主義的興起及特質。

主講人夏祖焯曾任橋樑工程師，大地工程專案經理，美國聯邦政府 特殊重點計劃經理等職。近年任教成功大學、清華大學。為台灣唯一留美工程博士出任文學教授之職。1993年獲『國家文藝獎』，2006年美洲中國工程師學會頒「科技與人文獎」。台北建中及成大傑出校友。

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