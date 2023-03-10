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安置寵物有新招 家庭式寄養成流行

記者朱敏梓／洛杉磯報導
傳統的寵物托養所，狗很多，會有一到兩個工作人員負責照看。（記者朱敏梓／攝影）
傳統的寵物托養所，狗很多，會有一到兩個工作人員負責照看。（記者朱敏梓／攝影）

隨著寵物日益成為家庭重要的一部分，寵物主越來越重視對狗狗的人性化關懷，在外出沒法照顧家中的寵物時，家庭式寄養平台，能讓寵物享受個性化照顧和更舒適環境，逐漸替代傳統寵物醫院，受寵物主人青睞。

對於需要出遠門或著一段時間不在家的寵物主而言，如何安置寵物成為最大的問題，通常許多寵物主都會將寵物們送到寵物醫院或著寵物托養所，而大多數的寵物醫院和托養所，環境都相對閉塞，價格也並不便宜。

洛杉磯一家連鎖的寵物店為例，該店提供針對狗狗的「日托班」，在寵物店內有一個專門的房間，裡面設有滑梯、躺椅、床鋪等，大約有十多隻狗在裡面，一位工作人員專門照顧這些狗狗，負責投餵，類似這樣的日托服務，一次的售價為38元，如果購買「package」會相對便宜一些。這樣的環境，對於許多寵物主來說，彷彿已經無法滿足需求。

相較之下，日漸流行的家庭式寄養平台，就是為寵物們提供的「貴賓服務」，既能在舒適空間內自由活動，又有專人照顧，還能夠滿足社交需求。

以寵物寄養App「Rover」為例，寵物主們可以根據自己寵物的情況例如是否喜歡社交，篩選合適的寄養家庭，也可以從App中查看這些提供寄養者以往收到的評價。提供寄養者也會在簡介中介紹自己家裡的情況，例如是否有後院，家中有幾隻寵物，寵物性格等。

在看到感興趣的寄養後，寵物主人可以發送信息了解情況，介紹自己的寵物情況，通常來說，靠譜的寄養少不了互相見面的環節，也就是在寄養之前，主人會到寄養家庭查看情況，雙方進行見面。

不止是寄養，主人們也可以選擇上門遛狗、日托等服務，從價格來看，日托服務平均在30-50元之間，過夜的寄養服務，則在40-80元之間，也有少數提供寄養者要求百元以上。除了基本的費用，寵物主們可以依據寄養家庭的服務情況，給予小費。

一位住在洛杉磯的華人陳小姐說，自己之前出去玩了幾天，就通過這個平台找了一個美國小姐姐，照顧自己的狗。這位小姐姐非常用心，對她的狗特別好，甚至還讓狗睡在自己的床上，還會發送實況動態給她。

另一位華人Emily也曾使用過該家庭式寄養平台，她說美國的寵物醫院都要關籠子，狗多很嘈雜，自己使用了這個平台之後，發現比寵物醫院好多了，狗狗可以在別人家裡自由奔跑，還有寄養家庭的狗陪伴，關鍵是價格還便宜，非常推薦。

不過，也有不少網友提醒，遇到了不靠譜的寄養家庭，不負責任，建議在寄養之前一定要親自核實寄養家庭的各項情況。

一家連鎖寵物店提供的日托「pacakge」價格（記者朱敏梓／攝影）
一家連鎖寵物店提供的日托「pacakge」價格（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯 華人 App

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