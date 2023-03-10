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維護校園安全 洛杉磯聯合學區推匿名App

編譯陳盈霖／綜合外電報導
面對各界對校園安全要求愈來愈高，洛杉磯聯合學區（LAUSD）正研發四款應用程式App。（LAUSD）
面對各界對校園安全要求愈來愈高，洛杉磯聯合學區（LAUSD）正研發四款應用程式App。（LAUSD）

面對各界對校園安全要求愈來愈高，洛杉磯聯合學區(LAUSD)正研發四款應用程式App。其中一款提供學生、家長、工作人員和社區成員匿名報告如塗鴉、窗戶破碎、欄杆受損、性勒索威脅等，和其他不屬於警方立即反應的校園相關安全問題。

依據洛杉磯時報報導，另一個應用程式則專門報告學校緊急情況，只提供學校員工使用。這兩個應用程式發出的報告，將發送給學校警察，確認發件人位置。官員們堅稱，這些應用程式將提供靈活的反應性和簡單性，並非增加累贅。

這些應用程式日前在教委會上展示，會議期間，學區總部外出現示威者，他們呼籲取消校園警察，此舉也表明學校系統內部在如何處理好校園安全問題上，持續出現爭議。

第一種所有人都可使用的應用程式名為「洛杉磯校園匿名報告(LA Schools Anonymous Reporting)或(LASAR)」，旨在提高學校及其周圍社區的公共安全。

工作人員指出，收到報告後，學校警察值班指揮官將對報告事件進行分類，派遣必要資源。

洛杉磯學區總監卡凡赫(Alberto Carvalho)說，「社區，如學生和工作人員，以匿名或非匿名方式自動實時傳遞學校出現潛在威脅能力至關重要。」

可報告的內容並未具體限制，但此款App並非用來討論成績或學術問題的論壇。

除上述兩款App外，另一款App允許家長通過手機查詢學生紀錄。還有一款則允許家庭和員工查詢一般訊息並提出要求。然教委梅爾沃(Nick Melvoin)對訊息太多令人困惑表示擔憂。

教師工會副主席溫克爾(Julie Van Winkle)表示，她擔心首先求助警察的程序會有問題，特別是在非緊急情況下。「若學生碰到非緊急情況，他們不需報警。即使在許多緊急情況下，我也會建議用不同方式處理，因有時報警會使暴力局勢升級。」

她還對開發此類應用程式提出質疑，認為許多教室缺乏可讓教師直接與辦公室溝通的工作電話。

學區官員表示，他們不知其他K-12學校系統，是否有使用匿名報告應用程式，但他們說，南加大和其他大學有類似管道。LASAR應用程式允許拍攝照片或影片，包括位置，使警方能了解報告來源。第二款應用程式則適合用於正在進行的緊急事件情況。

相關單位表示，該應用程式本質上是內部、替代的911系統，僅提供學校員工使用。

學區資深營運總監韋柏(Alfonso Webb)表示，這些應用程式由Kokomo24/7開發，獲得12萬3000元聯邦撥款，每年維護費用為9萬3000元。

學區 警察 洛杉磯

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