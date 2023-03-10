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洛城新語╱美對中草木皆兵 華裔躺槍

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從「戰狼」外交部發言人趙立堅被「發配邉疆」，到溫和派官員、前駐美大使秦剛接任外交部長，北京外交政策似轉向親善。不過美當局對此並不買賬，總統拜登2月8日國情咨文，一再強調對華競爭，而近期多起「政治」事件，也不斷助推對華草木皆兵的社會風氣，甚至讓與中共幾無關聯的華裔民選官員都躺槍。

用草木皆兵，形容如今的中美競爭關係，一點也不誇張。在沒有確切證據支持的情況下，華爾街日報引述前美國反情報官員，懷疑聳立在美國各大港口的中國製起重機是「特洛伊木馬」，內含複雜感應器，不僅能向中國傳送數據，還能在關鍵時刻破壞美國物流，多少有些杯弓蛇影之嫌。

而且引起懷疑的「中國製造」設備，不僅是起重機，還有行李檢查系統和電力變壓器等。讓人不禁想問，到底是真的中國已經強大到能夠滲透到美國社會的各個角落，還是現今的輿論氛圍，讓部分美國人太緊張。

加州華裔聯邦眾議員趙美心，遭德州共和黨眾議員古登(Lance Gooden)質疑對美國忠誠度以及其美國人身份後，又被極右翼媒體攻擊是「南加州的中共州長」。趙美心出生在洛杉磯，雙親都是華裔美國人，她畢業於洛杉磯加大，從蒙特利公園市開始政治生涯，從市議會到國會，身世清白。

而且趙美心曾不止一次在公開場合表達對台灣的支持，包括參與國會研究如何幫助台灣加入世界衛生組織（WHO）的委員會、支持台美貿易協定等。她還曾在美國之音的採訪中，直言對「中國人權問題深感憂慮」。這些發言與表態，都有可能激怒中共，攻擊她是「南加州的中共州長」簡直是無稽之談。

僅僅因為一張華人面孔，或有中國血統，就被無端指責是「間諜」，趙美心不是第一人。在她之前，還有華美銀行董事長吳建民與參選第45區聯邦國會眾議員的陳介飛。而在當前美對中草木皆兵的社會風氣下，趙美心也有可能不是最後一個遭排外主義攻擊的華裔政治人物。

只要與中國有一點關係，就有可能被有心人利用，讓人不禁聯想到中國文化大革命時期，那些紅衛兵不就是利用捕風捉影的「證據」，響應毛澤東號召「就地鬧革命」，導致許多知識分子無辜被打成右派遭迫害。

強調對華競爭，符合美國要保住老大地位的利益，從策略上來說沒有錯。不過也需要嚴防「競爭」極端化，否則麥卡錫主義(McCarthyism)抬頭，1950年代為防共產黨滲透導致的許多無辜者上黑名單丟工作等錯誤，有可能在21世紀的今天重演，而在美華裔也恐因長著一張中國人臉而躺槍。

趙美心 華裔 中共

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