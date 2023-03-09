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PCC圓周率日嘉年華3月14日舉行 參加需註冊

記者丁曙／巴沙迪那報導
2023年PCC圓周率日嘉年華宣傳海報。（侯張鈺釧提供）
2023年PCC圓周率日嘉年華宣傳海報。（侯張鈺釧提供）

巴沙迪那社區大學(Pasadena City College，PCC)將於3月14日在總校區Creveling Lounge (CC 201)舉行2023年「圓周率日嘉年華」(Pi Day Conference 2023)，這是美國學校最著名和最受學生歡迎的數字活動之一。

PCC數學博士教師侯張鈺釧(Yu-Chung Chang-Hou)介紹，今年舉辦的圓周率日(Pi Day)節目豐富，上午有學生海報展及多種研究主題報告、數學遊戲、學術研究實習及職業說明，下午的活動有科學的Python工作坊，主題演講有「現實生活中的數學和科學」，「如何在數據科學領域找到工作」，以及「夜光光譜」，還邀請來自加州理工學院(Caltech)、洛杉磯州立大學(Cal State LA)以及PCC的學生，舉辦學術實習座談會分享經驗，並且邀請來自史丹福大學(Stanford University)，噴氣推進實驗室(JPL)及INVDIA的專家們在就業座談會演講等。

侯張鈺釧表示，該項活動鼓勵大家互相交流學習，探索各種機會，踴躍參與座談。PCC地址：1570 E. Colorado Blvd.Pasadena，參加者需要註冊登記，數學嘉年華網址：https://pasadena.edu/academics/divisions/mathematics/pi-day.php ； 以及註冊網址：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVeYhzWMMZDNpX3AQjiyYyQTL0vW-zjqVmMuRJTNsZfVvtoA/viewform。

PCC數學嘉年華網頁 QR Code二維碼。（侯張鈺釧博士提供）
PCC數學嘉年華網頁 QR Code二維碼。（侯張鈺釧博士提供）
PCC數學嘉年華註冊 QR Code二維碼。（侯張鈺釧博士提供）
PCC數學嘉年華註冊 QR Code二維碼。（侯張鈺釧博士提供）

加州 史丹福大學 就業

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