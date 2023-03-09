內陸華美協會 辦畫展藝術講座

圖為畫家周仕超（右七）與美國內陸華美協會部分參與者合影。（張權提供）

美國內陸華美協會在聖伯納汀諾市舉辦文化鑑賞之旅活動，展出被譽為「表現色彩的抒情畫家」周仕超部分作品，並邀請畫家現場講解。

旅美畫家周仕超來自中國青島市，畢業於山東藝術學院壁畫系。畢業後，他的繪畫藝術從中國青島走向了世界，在歐洲，人們稱他是「來自東方的色彩大師」。2010年，周仕超收到法國馬賽市政府邀請，在當地舉行「日出馬賽」個人畫展 ，這也是馬賽市政府首次邀請中國藝術家在政府藝術中心舉辦畫展，也是他走向世界的第一個展覽。

這次個展在當地引起轟動，周仕超的作品也被當地收藏家收藏。法國百年酒莊嘉麗薩酒莊與周仕超合作，推出了三款紅酒，將周仕超的作品設計成商標，並成為愛麗舍宮的國宴用酒之一。

周仕超認為，一名藝術家應當去啟發觀眾，而自己只需完成自身需要完成的一部分，將感受體現在畫面上，其餘的讓觀眾參與到創作裡面，根據自身閱歷、認識，或是一種修養產生再創作。

如今周仕超已經成為世界級華人 畫家，也舉辦過各級畫展多次。當天活動上展出了多個畫作，他為參與者現場講解每個畫作的特點及表達的內容。

內陸華美協會副會長張權表示，畫家周仕超的不同作品花費的繪畫時間不同，有的作品需要年餘才能完成。對於每個畫作的體驗，周仕超認為，就如同1000個人裡面，有1000個哈姆雷特一樣，每部作品對欣賞者都有不同的藝術薰陶和感受。