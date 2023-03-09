LAX將迎疫情以來最忙春假旅遊潮 旅客估逾1200萬人

洛杉磯國際機場 (LAX) 預計將迎來繁忙的春假旅行期，預計3月至4月期間將吸引超過1200萬名旅客前往機場。（檔案圖）

洛杉磯國際機場 (LAX )預計將迎來繁忙的春假旅行期，預計3月至4月期間將吸引超過1200萬名旅客前往機場。 客運量和車輛流量的增加，將使今年春假成為LAX自2019年以來出行量最大的一次，LAX鼓勵旅客提前計畫行程，以獲得順暢的旅行體驗。

洛杉磯世界機場首席執行官賈斯汀·埃爾巴奇(Justin Erbacci)日前表示，隨著春季旅行需求的增加，歡迎旅客使用提前預訂停車位的智能停車系統，通過LAX Order Now在線訂購食品和飲料，再到通過LAX Fast Lane提前預訂通過安檢的窗口，旅客可利用這些服務幫助春假有個美好的開始和結束。

雖然春假跨越兩個月，但機場預計3月份平均每天接待19萬5000名乘客，與2019年3月相比，今年是2019年客運量的82%。4月預估平均每天接待20萬4000名旅客，是2019年同期客運量的85%。

華人金女士已預訂春假去夏威夷的機票，她說，今年可謂是疫情 結束後第一次旅行，之前旅行因為疫情還是有些緊張，現在全面放開，從每天路上車輛也能感受到機場的繁忙。聽朋友說都要提前數個小時到達機場，所以她屆時會早早出發。

LAX中央航廈車流量預計在春假出行期間也將繼續增加，預計3月份平均每天有7萬8500輛，4月份平均每天8萬1000輛。 由於機場周圍交通繁忙，停車場已接近滿負荷，建議客人提前在Parking.FLYLAX.com 在線預訂停車位。客人可通過該網站預訂LAX經濟型停車設施的停車位，及中央航廈樓區車庫。提前預訂是旅客在機場獲得停車空間的唯一途徑。

旅客還被要求考慮使用其他交通工具，包括LAX FlyAway，或在LAX經濟停車設施下車，並使用那裡的免費航廈接駁車。LAX經濟停車場提供24小時航廈接駁車服務，並使用中央航廈區內的專用車道，提供盡可能最快的服務。

搭乘聯合航空公司航班的旅客可參加LAX快速通關計畫，該計畫允許使用7號和8號航廈的旅客在運輸安全管理局 (TSA) 安檢區預留15分鐘的窗口，以便使用專用通道獲得最快的通關服務。