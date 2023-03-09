南加華人演奏家吳蠻 獲國家傳統藝術遺產獎

此次獲獎的九位藝術家均來自不同領域，吳蠻是其中唯一的華人藝術家。（國家藝術傳統遺產獎）

國家藝術基金會(The National Endowment for the Arts，NEA)宣布2023年獲得「國家傳統藝術遺產獎」的名單，來自南加 的華人 琵琶演奏家吳蠻獲此殊榮。

NEA對吳蠻這樣評價：吳蠻來自一個小眾的音樂家群體，他們才華橫溢、自信嚴謹的個性和豐富的藝術表現力，重新定義了他們手中的樂器。吳蠻與Bill Monroe和Zakir Hussain等往年的藝術遺產獲獎者們並駕齊驅，成為改變各自傳統的開拓人物。當人們談到中國傳統音樂時，她往往是第一個被聯想到的器樂演奏家。在她的手中，琵琶成為一種完美生動的樂器，具有無限的潛力，不受傳統音樂限制，成為世界藝術遺產中的一員。

NEA還提到，吳蠻所做的不僅僅是出色地演奏樂器，她還是一位教育家，利用一切機會介紹她的樂器及歷史，經常在美國和世界各地開辦大師班和示範課。此外，她已在40多張唱片中演奏琵琶，包括葛萊美獎(Grammy Awards)獲獎及提名 專輯。

「國家藝術傳統遺產獎」是美國民間和傳統藝術領域的最高榮譽。自1982年以來，該項目已授予477項國家藝術遺產獎，以表彰從事200多種不同藝術形式的藝術家的藝術成就、終身成就以及對國家傳統藝術遺產的貢獻。此次獲獎的九位藝術家均來自不同領域，吳蠻是其中唯一的華人藝術家。