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華企雇主年會 聚焦勞工法、稅務

記者張宏╱洛杉磯報導
活動現場聚集各個行業的企業業主和高管。（記者張宏╱攝影）
活動現場聚集各個行業的企業業主和高管。（記者張宏╱攝影）

為方便企業雇主了解勞動法法規，華興保險8日在聖蓋博舉辦首場「2023加州華人企業雇主年會」。現場約200名企業雇主和主管出席，演講主題包括勞工法規和最新稅務規畫。

洛杉磯縣保險管理委員會委員、華興保險總裁張國興表示，他們過去20多來致力於舉辦面向企業主的法律講座等各項活動，這次是疫情三年來首次線下舉行的最大規模的活動。很多亞裔業者不了解法律，而很多法律的設定對商家也不友善，尤其是勞工法賠償的方式讓企業面臨巨大訴訟危險。希望借助通過不同的講座教育客人，如何合規合法，同時提供解決辦法。

他也提醒企業雇主，法律年年有變化，雇主務必要不斷學習跟上法規調整的速度，提升自我知識，才能避免傷財耗時的勞工訴訟。華興保險每年秉持造福華人企業雇主為原則，年年舉辦企業雇主年會講座，期待透過勞工法及稅務的中英文講座，提供華人企業雇主最新最全面的資訊，共創華企美好未來與影響力。

律師賴威寧深度解析勞工法新規，包括最低工資、職場性騷擾防範、消費者隱私法、新冠補充帶薪病假等。他說，值得一提的是，加州家庭權利法(CFRA)今年1月1日起調整相關規定，擴大雇員可休假照顧人的類別，在原本家庭成員的基礎上又增加「指定人員」這一類別。

「指定人員」定義為與雇員有血緣關係，或與雇員的關係相當於家庭關係的任何個人。此外，該法案規定，雇員可在申請休假時確定指定人員，雇主可限制雇員在每12個月內只能指定一個人。

賴威寧表示，勞工法每年都會有新的調整，企業主要注意更新法規的變化，避免不必要的麻煩。現在加州不管什麼規模的企業，員工最低時薪都已上調到15元半。但是過去一年來，企業雇主面臨通膨、經濟蕭條、工資上漲等諸多挑戰，物價上漲已影響勞工、雇主和消費者的行為，意味可能出現服務業勞工以就業市場緊繃為籌碼，要求更大幅度調薪。

華興保險首席戰略官張洛萱(Angela Chang)表示，很開心疫情三年後請到那麼多企業業者舉辦線下講座，為企業雇主提供稅法和勞工法律資料，現場還有來自國稅局、勞工部、國土安全局、洛縣消費者和商業事務部的官員和大家分享相關訊息，未來還會在爾灣和安大略舉辦。歡迎提早報名，報名電話是626-333-1111。

為方便企業雇主了解勞動法法規，華興保險8日在聖蓋博舉辦首場「2023加州最大華人...
為方便企業雇主了解勞動法法規，華興保險8日在聖蓋博舉辦首場「2023加州最大華人企業雇主年會」。（記者張宏╱攝影）

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