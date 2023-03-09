亞裔總商會圓桌會議 討論小企業困境

全美亞裔總商會(National ACE) 8日在聖蓋博舉辦一場面向美國亞太裔 (AAPI) 小企業主的AAPISTRONG小企業圓桌會議。（記者張宏╱攝影）

全美亞裔 總商會(National ACE) 8日在聖蓋博舉辦一場面向美國亞太裔 (AAPI) 小企業主的AAPISTRONG小企業圓桌會議，現場有六、七十人參加，讓聯邦和政府官員與小企業業者面對面交流，討論其在南加亞裔企業面臨的商業現狀和困難。

現場小企業業者反饋諸多問題，比如申請聯邦補助過程複雜令人迷惑、當前面臨開源節流困難、初創企業在初創前所需要獲得的幫助不夠等問題。還討論洛杉磯小企業能見度不足、反亞太裔的歧視 、結構性不平等、難以獲得許可的語言和程序、高稅收和費用，與移民等問題，甚至提及AAPI小企業被一攬子起訴的話題，緊急呼籲與會官員採取行動。

全美亞裔總商會會長董繼玲(Chiling Tong)表示，總商會為幫助亞裔小企業，和全美120多個少數族裔商會及伙伴組織合作。商會在全美各地舉辦圓桌會議，今年再次來到南加，當地亞裔業者非常踴躍，到場人數超過預期。

通過交流了解到，現在企業界繼續面臨許多挑戰，從勞動力缺乏、獲得資本與合同，到建設能力、維持可持續性、語言無障礙和歧視。AAPI 企業家從開始、維持或擴展業務時，必須克服許多障礙。政策制定者在保護社區、讓小企業安全運營和創造繁榮方面發揮著重要作用。這次對話將幫助政策制定者了解社區，尤其亞裔社區的需求，以便找到解決方案。

她說，經由總商會的「亞裔堅強」計畫(AAPIStrong Program)，在2022年內發放400萬元補助款給亞裔小企業主。小型企業圓桌會議是一個開放論壇，供亞太裔企業主與政策制定者、企業合作夥伴和社區成員進行聯絡，為當今少數族裔小型企業面臨的障礙提供解決方案。洛杉磯這場活動是商會和創業協會今年舉辦的第一個小企業圓桌會議。今年總商會會在全美舉辦15場小企業圓桌會議及經濟高峰會，把企業領袖和政策制定者聚在一起。

National ACE董事會成員， KCAL Insurance Agency首席戰略官張洛萱(Angela Chang)表示，據商會統計，亞裔社區是美國成長最快速的少數族群，也是在所有少數族裔擁有企業比例中，有著最高比例的族群之一。從製造業到醫療護理，到餐廳、雜貨鋪，亞裔涉入所有類型的行業。亞裔社區創辦企業的比例是10.5%，比全美平均高，也對美國的就業機會及經濟貢獻很大。

她說，亞裔還創造7444億元收入，繳納2180億元稅款。但72%的亞裔企業表示受到疫情 衝擊，同時從語言騷擾到身體攻擊，全美有將近1萬1000宗個人舉報針對亞裔歧視的事件。讓亞裔社區感覺安全，還有很長的一段路要走。商會會聯合所有地區商會及商家致力支持針對仇恨，推動亞裔社區公平的政策。

SBA項目管理總監Ben Raju表示，他在現場聽取很多業者的訴求和困難，其實這就是一個把大家聚在一起解決困惑的好機會。