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賈西提出使印度 參院外委會通過

本報訊
前洛杉磯市長賈西提出任美國駐印度大使確認程序有進展。（市長辦公室圖片）
前洛杉磯市長賈西提出任美國駐印度大使確認程序有進展。（市長辦公室圖片）

聯邦參議院外交關係委員會8日通過前洛杉磯市長賈西提(Eric Garcetti)出任美國駐印度大使的提名，下一步將提交給參議院全體表決。

據來自華府的消息，參院外交關係委員會以13比8的投票結果通過了該項提名，包括兩名共和黨委員加入民主黨一起投下了贊同票。

該外交委員會此前於去年1月批准了賈西提的提名，但是遭遇了障礙，也就是在賈西提的市長任內，他的一名高級顧問 Rick Jacobs被控涉及毆打他人和性騷擾，據說賈西提對此項指控置之不理。

目前尚不清楚參議院大會何時或者是否會考慮表決該項提名。拜登總統最初於2021年7月9日提名賈西提擔任駐印大使，但此後在參院一直停滯不前，拜登只好在今年1月重新提名。

賈西提於2013年首次當選洛杉磯市長，出任拜登政府駐外大使將為賈西提提供一條遠離選舉政治的職業道路。白宮提名時，曾強調賈西提擔任洛杉磯市長扮演的全球化角色，洛杉磯市長承擔著對西半球最繁忙的貨櫃港和世界上最繁忙的機場之一的監督責任。以及賈西提與全球同行建立了聯繫，推動更強有力的氣候變化政策包括印度在內。

賈西 提名 洛杉磯

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