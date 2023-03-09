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全美最差 加州道路近半狀況不佳

河濱男遭4狗攻擊當場喪命 主人將狗安樂死

記者邵敏／河濱報導
南加內陸男子3月7日被四條狗襲擊喪生。（Unsplash.com）
南加內陸男子3月7日被四條狗襲擊喪生。（Unsplash.com）

南加內陸河濱縣(Riverside County)一名男子日前遭到四隻狗的襲擊，並當場喪生。事發後，這些狗已被主人交給動物服務機構(Animal Services)進行人道安樂死。

當局指出，事發在3月7日早上7 時 30 分左右，遇害男子當時正在河濱縣赫汝帕市(Jurupa Valley)一家居民住宅中工作，具體地點位於貝爾格雷夫大道(Belgrave Avenue)和馬丁街(Martin Street)的一幢房子內。

報案人撥打911報警電話，稱有人被動物咬傷後大聲尖叫，河濱縣動物服務部的工作人員迅速做出回應，到達現場後發現男子遭到屋內四隻狗襲擊，已經造成無法挽回的致命傷。其中三隻狗是比利時馬里努阿犬(Belgian Malinois)，另一隻是卡斯羅犬(Cane Corso)。

據報導，受害者的身分尚未確定，當時他正在該地點為業主做一些工作。當局表示，該住宅物業已被改造成一家企業，受害人之前曾為業主工作，並沒有發生任何事故。

動物服務部門在一份新聞稿中指出，四隻狗發動襲擊期間飼主並不在場，事發後，飼主將他的狗交給相關部門進行人道安樂死。動物服務中心主任Erin Gettis在新聞稿中表示這是一場悲劇，對被害人的家人深表同情。 Gettis還表示，這起可怕的傷人事件提醒狗主人需要時刻保持警惕，以確保社區、狗和人的安全。

相關報導指出，發動襲擊的三隻比利時馬里努阿犬，膽大凶猛、攻擊力極強，是出色的軍警犬品種；而另外一隻卡斯羅犬，是標準的大型猛犬，性情勇猛，強壯有力，對於可能帶來威脅或者侵犯主人的人，會立即發起無情的攻擊。目前尚不清楚是什麼原因導致這四隻狗同時對被害人發動致命襲擊。

近幾年南加治安環境變差，很多華人養狗保護家園，洛杉磯資深保險經紀林大衛建議，屋主最好不要養一些品種凶猛的狗，避免發生咬傷鄰居的悲劇，而且猛犬如果發生咬人事故，保險公司理賠會有很大困難。

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