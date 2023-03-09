阿市男當街連砍2人 1死1傷 疑有精神問題

阿市居民涉嫌當街刺殺一名17歲少年，致其死亡。（洛杉磯市警局提供）

洛杉磯 縣華人 聚集城市阿罕布拉市(Alhambra)的一名居民，3月8日與警方對峙數小時後被捕；這名男子涉嫌當街刺殺一名17歲少年，致其死亡，後又向另一名無辜路人行凶，案發現場的監控視頻記錄了嫌犯襲擊前幾秒的畫面。

視頻來源／記者邵敏

嫌疑人姓名目前尚未公布，警方稱此人有精神問題，凶殺動機尚在調查中。本報記者8日中午趕到嫌疑人居住地，阿市Westmont Drive 2300街區的一幢居民房，附近街區的地面上還留有警方的警戒線，幾個小時前，嫌疑男子在這裡與警方展開長時間的對峙，之後投降被捕。

在嫌疑人的住所，一名中年女子帶著十歲左右的男孩匆匆回到家中，當記者表明身分希望採訪案情時，女子婉言拒絕，很快又帶著孩子離開住所。這裡是一個安靜的居民住宅區，附近有不少華人居住，一名鄰居表示認識涉嫌凶殺案的嫌疑男子，偶爾會在路上相遇，但不願透露更多信息。

相關畫面顯示，嫌犯8日上午在與警方對峙多時後走出房屋，身穿深色衣服，戴棒球帽，慢慢走向全副武裝的警官，後被戴上手銬並拘留。距離嫌犯住所不到三哩的地方就是案發現場，第一起凶殺案發生在3月3日下午3時55分左右，地址位於洛杉磯市艾爾塞雷諾(El Sereno)的 Valley Boulevard 4500街區，處於洛市與阿市的交界區。

嫌犯在阿市的家中與警方對峙數小時後被捕。（記者邵敏／攝影）

警方分享的一段視頻記錄了行凶前幾秒的畫面，留長波浪黑髮、長鬍子的嫌疑男子，將車停在一個停車場後徑直走向街道，在靠近人行道時，他突然舉起手中凶器，據稱是一把大刀，出其不意地朝一名少年背後砍過去。

這名遇害的17歲少年沙瓦蘭（Xavier Chavarin）是一名高中生，放學後正在此地等待母親接送，被猛砍幾刀後逃入附近一家餐廳求救，後倒地身亡。

幾個小時後，案發同一天晚上8時55分左右，在同一條路上的山谷大道(Valley Boulevard)5400街區，這名嫌疑男子再次行凶，將手中的刀砍向一名33歲的男子，並連刺幾刀，兩個案發現場相距不到兩哩。第二名被害人被襲擊後僥倖活了下來，截至目前沒有生命危險，關於這名被害人的更多信息，記者嘗試聯繫警方，截稿前尚未得到回覆。