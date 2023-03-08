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縣政委員會投票通過 洛縣將增少數族裔語言服務

洛杉磯訊
洛杉磯縣政委員蘇麗絲。（洛杉磯縣政委員會網站）
洛杉磯縣政委員蘇麗絲。（洛杉磯縣政委員會網站）

洛杉磯縣縣政委員會7日上午投票通過由縣政委員蘇麗絲(Hilda L. Solis)，和縣政委員會主席韓珍妮(Janice Hahn) 共同提出，有關在洛杉磯縣辦公室事務和民眾服務環節增加少數族裔語言幫助的動議。

洛杉磯縣政委員會2022年1月通過一項由蘇麗絲起草的動議，指示洛縣消費者和商業事務部(DCBA)和移民事務辦公室(OIA)制定洛縣常用的非母語和公平計畫。

2022年10月，有關部門提交了對洛縣非英語母語居民的相關反饋報告。報告稱，洛杉磯縣大約73%為有色人種，其中近50%是拉丁裔，15%是亞太裔居民，8%是非裔，3%混種居民，美洲原住民約1%。洛杉磯縣也是拉丁美洲不同地區土著移民的家園。在接受調查的1萬1000人中，一半以上說土著語言，包括來自中美洲和南美洲的17種語言。

蘇麗絲表示，由於語言障礙，很多人無法獲得縣政府的服務，無法實現資源和服務的公平使用，因此非常有必要提供更多語種的服務，讓更多人能夠更輕鬆地了解政府的運作，使用政府提供的各種資源。

7日動議採納了《加強洛縣服務語言》報告的建議，要求洛縣進一步增加少數族裔語言服務，增加培訓，向少數族裔提供語言訪問技術援助，該動議還要求與社區組織建立夥伴關係，以擴大縣翻譯和口譯服務能力。

洛杉磯縣政委員會主席韓珍妮。（洛杉磯縣政委員會網站）
洛杉磯縣政委員會主席韓珍妮。（洛杉磯縣政委員會網站）

洛縣 洛杉磯 蘇麗絲

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