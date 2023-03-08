新銳華人女畫家 Venice社區辦展

劉靜涵向參加畫展的來賓介紹其創作靈感。（記者張宏／攝影）

23歲的華人女孩劉靜涵(Jesse Liu)日前在洛杉磯 文化氛圍濃厚的Venice社區舉辦首次個人畫展「春潮」，展示其獨特的東方女孩視角。

在Venice舉辦劉靜涵的首次個展，展出她在最近一年多所畫的多幅油畫作品。雖然還是一名新人畫家，但是她的繪畫作品展現其個人風格。劉靜涵來自北京 ，她高中時和父母在南卡 羅萊納州生活，2022年畢業於紐約視覺藝術學院插畫專業。

她說，她的作品以油畫為主，從日常生活的微小細節中汲取靈感，並與她的個人經歷相融合。通過使用鮮明的色彩和光影的相互作用，在特定的情景中傳達了系列情感，變幻的構圖在她的每件作品中都強調敘事的重要性，從而營造出一種神秘或浪漫的氛圍感。

她的作品色調以紫色為主，同時人物的長直髮也是主要元素。她說，紫色是在自然中不太常見的顏色，紫色搭配藍色、綠色可營造出安靜的神秘感，同時有提亮的效果。而長直髮是因為女性無論是在緊張時，還是面對心愛的人時，都會擺弄頭髮，這是一種潛意識的體現。