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台灣莎士比亞權威 3月11日線上開講

洛杉磯訊
北美南加州華人寫作協會11日（周六）美西時間下午4時至6時，將舉行「莎士比亞怎麼說」線上講座。（主辦單位提供）
北美南加州華人寫作協會11日（周六）美西時間下午4時至6時，將舉行「莎士比亞怎麼說」線上講座。（主辦單位提供）

由北美南加州華人寫作協會主辦，多個華人社團協辦的一場雲端講座，訂3月11日美西時間下午4時至6時舉行，將邀請前台灣大學文學院院長、研究莎士比亞的權威學者彭鏡禧教授，主講「莎士比亞怎麼說」。彭教授將就莎士比亞這個人、莎士比亞的現代意義、莎士比亞怎麼說、莎士比亞文字選粹、莎士比亞跨海而來作專題演講。

彭鏡禧是台灣莎士比亞權威學者，已出版編著譯與莎士比亞相關作品四十餘種。他現任臺灣大學戲劇學系及外國語文學系名譽教授、輔仁大學講座教授。他說，莎士比亞是英國最偉大的劇作家兼詩人，他的劇作不僅故事精彩、劇情跌宕、人物生動，最重要的是他對人性的透徹了解與多元視角的呈現，他駕馭文字的能力在英語世界更可謂前無古人後無來者，對世界各地文壇和劇場的影響既深且遠。

當天講座分為四個大綱，在莎士比亞跨海而來的部分，將播放台灣豫劇團《約/束》的片段。該劇以豫劇形式演繹莎翁名劇《威尼斯商人》，由彭鏡禧與陳芳編劇。這項跨文化演繹企圖忠於莎士比亞原著之精義，保留故事原形，又巧妙體現中國傳統戲曲之美。彭教授也會朗讀莎士比亞的詩作，打出英漢對照，以便與會者感受詩作的節奏。

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