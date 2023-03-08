洛縣亞裔男俄州旅遊 訪名景點「酒杯」意外墜海亡

圖為男子遇難地點。（俄勒岡州立公園）

南加州 洛杉磯縣西柯汶那市(West Covina）一名25歲亞裔男子，日前在俄勒岡州 (Oregon)海岸徒步旅行時，意外從懸崖墜落大海死亡。

俄勒岡州警方發布消息，不幸遇難男子是黃明(Henry Minh Hoang，譯音 )，3月4日午後約5時，在俄勒岡州立公園 自然保護區Cape Kiwanda State Natural Area，探訪一個著名景點「酒杯」(the punch bowl)時，穿過安全護欄，不慎滑落到20呎深海裡，被海浪沖走。警方表示，黃明在墜落過程中，撞到岩石失去知覺，隨海浪漂離海岸。當救援人員趕到時，無法找到意外墜崖的黃明，救援行動隨後轉為搜索行動。

事故發生後，警方也趕到出事地點協助尋找黃明，而搜索行動也在次日上午暫停。5日傍晚，黃明的遺體在出事懸崖底部海灘被發現，隨後遺體送往附近殯儀館。

位於俄勒岡州提拉姆克縣(Tillamook County)的自然保護區Cape Kiwanda State Natural Area，有一個著名可以欣賞海景的砂岩岬角，深受旅遊者喜愛。俄勒岡州立公園在官網上向前來探訪者發出警告，由於崖石鬆動會在無預警情況下，意外坍塌，提醒人們在此小心安全，勿要越過安全防護設施。