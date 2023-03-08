洛租戶協會要求解僱住房局主管 指控她「嚴重失職」

洛市華埠山景園（Hillside Villa）公寓。（谷歌街景）

洛杉磯 市華埠山景園(Hillside Villa)公寓租戶協會(HSVTA)成員，與華埠公平發展會(CCED)和洛杉磯租戶聯盟(LATU)的成員，7日共同要求解僱洛市住房局(City of Los Angeles Housing Department)主管Ann Sewill，原因是她在收購山景園的徵用權程序上存在嚴重疏忽。

此前，在2022年上半年，在該公寓經濟適用房契約到期時，房東 Tom Botz向近124名工薪階層的租戶發出高達300%的租金 上漲通知。之後在2022年5月，洛杉磯市議會施壓批准啟動徵用權程序，買下山景園。

然而，租戶們認為，洛市住房局主管Ann Sewill完全忽視了她執行這項任務的責任，在過去的九個月裡，她不僅沒有在收購「山景園」方面取得任何進展，而且面對她不作為的指責時，她極度蔑視這些房客。根據房客們反應，Ann Sewill還幫助房東聯繫了洛杉磯警察局局長，以回應租戶的抗議。

根據租戶協會，房東Tom Botz的立場是，市政府不需要買下山景園，因為Section 8住房補貼的租戶不受租金上漲的影響；然而事實上，他未經批准就增加租金，並增加租約中未包括的停車和倉儲等費用。在2023年2月28日，Section 8住房補貼的租戶收到三天內付款或搬走的通知。

此外，其他洛杉磯的組織也加入進來，紛紛對Ann Sewill領導下的住房局表達不滿。Union de Vecinos的成員反應，他們報告了多起嚴重的騷擾和監視事件，卻被告知他們的投訴沒有實質性意義。根據2022年9 月一項調查確定，洛市住房局全年都沒有根據「租戶反騷擾條例」將任何案件提交給市檢察長。

其中，一位Vu/Fink的租戶稱，2022年7月提交報告時，洛市住房局的工作人員試圖當著他們的面關上門，他們不得不用腳撐開門。此後他們就再也沒有聽到任何消息。651 N Broadway的租戶、K3租戶委員會和整個城市的許多其他租戶稱，曾報告多項事關可居住性的問題，但洛市住房局的租金託帳戶計畫(REAP)沒有採取任何措施。