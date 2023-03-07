Nordstrom今年將在加州新開7店 3家在南加

Nordstrom計畫今年在加州開設七家Nordstrom Rack門店。（取自NORDSTROM）

高檔時裝零售百貨Nordstrom 計畫今年在美國開設或搬遷19家Nordstrom Rack門店，其中七家計畫開設在加州 ，包括大洛杉磯 地區，南加有三家。

計畫於2023年開業的加州大洛杉磯地區地點，是位於洛杉磯NoHo West開發區的一個2萬6000平方呎的地點，和將於春季開放的San Clemente Plaza的一個3萬2000平方呎的地點，以及Anaheim Hills Festival購物中心占地2萬4000平方呎的門店，將於秋季開業。其他位於加州的門店地點包括Clovis、San Luis Obispo, Visalia和Pinole。

Nordstrom表示，它去年只開設一家新的全線商店，即位於洛杉磯The Grove購物中心3萬平方呎的Asos時尚品牌店。它還於2022年在河濱（Riverside）的Canyon Springs Marketplace開設了一家3萬平方呎的Nordstrom Rack商店，並在鳳凰城（Phoenix）開設另一家Nordstrom Rack商店。

Nordstrom此前宣布一些新的位於加州的Nordstrom Rack門店，但在最近的收益聲明中，該公司重申了Nordstrom Rack在美國境內的擴張計畫，並宣布將關閉其在加拿大的實體業務，該公司在加拿大經營著六家Nordstrom商店和七家Nordstrom Rack商店，以及其加拿大電子商務網站。

Nordstrom首席執行官埃里克諾德斯特龍（Erik Nordstrom）在財報中表示：「這將使我們能夠簡化我們的運營，並進一步更加專注於推動我們核心美國業務的長期盈利增長。」