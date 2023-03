聖地牙哥年度花展 展現日式花道之美

葉芸青僑務顧問與其花藝作品。(圖片來源:橙僑中心提供)

聖地牙哥 小原流和美分社(The San Diego Wabi Chapter of the Ohara School of Ikebana)3月4日與5日在巴博亞公園(Balboa Park))Casa Del Prado 101室舉辦年度花展,現場展示由曾獲得「聖地牙哥亞洲傳統文學卓越獎」的教授晶子寶蘭(Akiko Bourland)及僑務顧問賴惠玫(Huimei Vernna Lai)所率領學生們的作品。

「日本 花道」或「華道」(Ikebana)俗稱日式插花,起源於13世紀的日本,當時作為佛像供花,隨佛教從中國傳入日本,後來演化成多種流派的插花藝術,其中以池芳流(Ikenobo)、小原流(Ohara)、和草月流(Sogetsu)為三大主要流派。池芳流最為古老和經典,草月流比較現代化,小原流在繼承古典傳統的基礎上,吸收了一些現代特點,創作的發揮空間比較大。

師承晶子寶蘭的賴惠玫活躍於許多花道協會,例如大原花道學校的聖地亞哥瓦比分會及國際花道聖地亞哥分會,同時也積極參與當地台美社團。

賴惠玫4日在開幕式示範小原流花藝,在寬口盤裡放置劍山,將花材以繁盛的風格展現出來,博得觀眾一致讚賞。