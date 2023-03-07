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聖地牙哥年度花展 展現日式花道之美

洛杉磯訊
葉芸青僑務顧問與其花藝作品。（圖片來源：橙僑中心提供）
葉芸青僑務顧問與其花藝作品。（圖片來源：橙僑中心提供）

聖地牙哥小原流和美分社（The San Diego Wabi Chapter of the Ohara School of Ikebana）3月4日與5日在巴博亞公園（Balboa Park)）Casa Del Prado 101室舉辦年度花展，現場展示由曾獲得「聖地牙哥亞洲傳統文學卓越獎」的教授晶子寶蘭（Akiko Bourland）及僑務顧問賴惠玫（Huimei Vernna Lai）所率領學生們的作品。

日本花道」或「華道」（Ikebana）俗稱日式插花，起源於13世紀的日本，當時作為佛像供花，隨佛教從中國傳入日本，後來演化成多種流派的插花藝術，其中以池芳流（Ikenobo）、小原流（Ohara）、和草月流（Sogetsu）為三大主要流派。池芳流最為古老和經典，草月流比較現代化，小原流在繼承古典傳統的基礎上，吸收了一些現代特點，創作的發揮空間比較大。

師承晶子寶蘭的賴惠玫活躍於許多花道協會，例如大原花道學校的聖地亞哥瓦比分會及國際花道聖地亞哥分會，同時也積極參與當地台美社團。

賴惠玫4日在開幕式示範小原流花藝，在寬口盤裡放置劍山，將花材以繁盛的風格展現出來，博得觀眾一致讚賞。

今年年度花展的現場展示，無論是盛花、瓶花、傾斜型、展開型，都是各個學生運用時令花材及研修所學的插花創作。橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如、聖地牙哥僑務委員謝家樹、僑務諮詢委員傅家康夫婦、僑務顧問葉芸青及陳玫秀等，均應邀出席4日的花展開幕式。

陳玫秀僑務顧問與其花藝作品。（圖片來源：橙僑中心提供）
陳玫秀僑務顧問與其花藝作品。（圖片來源：橙僑中心提供）
現場作品集錦。（圖片來源：橙僑中心提供）
現場作品集錦。（圖片來源：橙僑中心提供）

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