聖地牙哥年度花展 展現日式花道之美

葉芸青僑務顧問與其花藝作品。（圖片來源：橙僑中心提供）

聖地牙哥 小原流和美分社（The San Diego Wabi Chapter of the Ohara School of Ikebana）3月4日與5日在巴博亞公園（Balboa Park)）Casa Del Prado 101室舉辦年度花展，現場展示由曾獲得「聖地牙哥亞洲傳統文學卓越獎」的教授晶子寶蘭（Akiko Bourland）及僑務顧問賴惠玫（Huimei Vernna Lai）所率領學生們的作品。

「日本 花道」或「華道」（Ikebana）俗稱日式插花，起源於13世紀的日本，當時作為佛像供花，隨佛教從中國傳入日本，後來演化成多種流派的插花藝術，其中以池芳流（Ikenobo）、小原流（Ohara）、和草月流（Sogetsu）為三大主要流派。池芳流最為古老和經典，草月流比較現代化，小原流在繼承古典傳統的基礎上，吸收了一些現代特點，創作的發揮空間比較大。

師承晶子寶蘭的賴惠玫活躍於許多花道協會，例如大原花道學校的聖地亞哥瓦比分會及國際花道聖地亞哥分會，同時也積極參與當地台美社團。

賴惠玫4日在開幕式示範小原流花藝，在寬口盤裡放置劍山，將花材以繁盛的風格展現出來，博得觀眾一致讚賞。