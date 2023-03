一男子因在乘坐美聯航時,試圖打開艙門並襲擊空服人員,而遭到聯邦指控。(Getty Images)

聯邦檢察官 辦公室表示,一名男子在從洛杉磯 飛往波士頓的飛機上,試圖在空中打開艙門後,還用一把破勺子刺傷一名空服人員的脖子。該男子遭到聯邦指控,如果罪名成立,可能面臨終身監禁的刑罰。

據美國麻州 檢察官辦公室(U.S. Attorney's Office for the District of Massachusetts)稱,33歲的Francisco Severo Torres在搭乘美聯航(United Airlines)從洛杉磯起飛的航班時,一名空服人員認為他曾試圖打開飛機緊急出口。

隨後機長被告知Torres可能對航班構成威脅,要求盡快降落。據檢察官辦公室稱,Torres後來走近同一扇門,兩名空服人員站在他附近。據稱,Torres隨後用一把破損的金屬勺子刺向一名空服人員,在空服人員的頸部擊中了三下。乘客們抓住了Torres,並幫助機組人員控制住他,直到飛機降落,他才被拘留。該事件沒有人員傷亡報告。