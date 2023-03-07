防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

對有些區號的來電應直接拒接，因為這些電話與欺詐有關。（Unsplash.com）

現代社會電信詐騙 防不勝防，人們幾乎每天都會收到垃圾短信、郵件等，特別是看到陌生來電時，究竟該怎麼辦？專業部門指出，對於有些區號的來電，應該直接選擇拒接，其中特別注意五個區號，因為這些電話通常都與各種類型的欺詐有關。

根據在線身分驗證服務Social Catfish的說法，應該特別注意這5個區號：268是安提瓜和巴布達（Antigua and Barbuda）區號、876是牙買加（Jamaica）區號、473是格林納達（Grenada）和卡里亞庫（Carriacou）區號、649是特克斯（Turks）和凱科斯群島（Caicos Islands)區號，284是英屬維爾京群島（British Virgin Islands）區號。

Social Catfish建議所有人忽略來自帶有這些區號號碼的電話，因為它們都與各種類型的欺詐有關，除非確認有親友在這些國家和地區。

為防止電信詐騙，很多人對於陌生來電都會選擇忽略，讓電話轉接到語音信箱，再做判斷是否回電。但對某些職業的人群來說，他們無法拒絕陌生來電。

南加華人 張女士從事媒體工作，每天都與不同的人打交道，她表示無法拒絕接聽陌生來電，因為很多時候，這些陌生電話有可能是提供新聞線索的讀者來電，錯過一個電話就可能錯過一條重要新聞。

對於從事銷售工作的華人來說，同樣無法直接拒絕陌生來電。李先生是剛起步的房產經紀人，為開發新客戶，他每天都會給不同的人打很多電話、發郵件宣傳自己的房產信息，陌生來電很有可能就是一個新客戶，拒絕接聽就會錯過一筆好生意。

Social Catfish 同時警告說，詐騙者經常偽造號碼，使用本地區號讓自己看起來合法，並誘使人們接聽電話。不少華人也反映，看到奇怪地區的電話號碼，通常會選擇拒絕接聽，但很多時候，詐騙來電號碼與自己熟悉的號碼很像，狡猾的詐騙者通過特別技術，讓電話號碼顯示與銀行、政府機構、電信公司等公眾號碼非常接近，讓人難辨真偽。

洛縣 居民高女士曾接到一個來自中國的詐騙電話，自稱是電信公司，顯示來電號碼與真正的電信公司號碼只差兩位數字，高女士表示差點上當。

Social Catfish建議，如果在不確定對方身分的情況下接聽電話，無論如何，永遠不要向未知來電者提供任何個人或財務信息，一旦發現有疑點，立即掛斷電話，不要再與來電者打交道。取而代之的是，可以自己撥打官方電話，或者直接去銀行、電話公司等地，確定對方是否詐騙。