肇事逃逸又劫車 警匪槍戰跨多縣

嫌犯從劫持來的皮卡車窗戶伸出槍對準後方追捕的警車，在高速路上與警察上演槍戰。（圖片來源：ABC7新聞截圖）

南加內陸河濱縣科洛那警方（Corona Police Department）4日公布前一天下午持槍掃射警察 的嫌犯，他為躲避警察追捕在公路上高速危險駕駛，還與警察上演槍戰。

據警方透露，來自洛杉磯縣（LA County）44歲的岡薩雷斯（Benjamin Gonzalez），有暴力前科。警匪追逐發生於3日下午，在聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）的奇諾（Chino）發生一起肇事逃逸的車禍 ，車主開往河濱縣（Riverside County）。科洛那警方試圖在路口攔截岡薩雷斯的車輛，但由於他魯莽又危險的駕駛，警方無法順利將他停下。

同時，河濱縣警方也派直升機在上空監視岡薩雷斯的去向，並捕捉到他在科洛那1500號東安大略路（East Ontario Ave）的一間殻牌加油站 （Shell Gas Station）停下。下車後，直升機畫面捕捉到岡薩雷斯手持一把槍進入加油站的便利商店。

沒過幾分鐘，岡薩雷斯從商店內出來，並劫持另一輛停在加油站的皮卡車。岡薩雷斯駕駛皮卡車一路從科洛那行駛至橙縣和洛縣，他在多個公路上高速駕駛超過一個小時，甚至還逆向行駛。過程中，岡薩雷斯還從窗戶伸出槍口對準後方的警車。其中一場槍戰發生在91號和55號高速公路附近，岡薩雷斯向警方開槍，警方也回擊。

追捕的最後，岡薩雷斯在洛杉磯海港市（Harbor City）的253號街和西路（Western Ave.）一處發生車禍，撞到一根電線桿，車子無法再行駛。岡薩雷斯下車徒步逃跑，並試圖劫走另一輛汽車，但是失敗。

最後，至少六名警員聯手將岡薩雷斯壓制在路面上將他逮捕，並關押進警車。目前警方尚未透露岡薩雷斯使用的槍枝型號和更多相關資訊。但警方透露，岡薩雷斯在與警方駁火期間中彈受傷，被捕後已送醫治療，沒有生命危險。