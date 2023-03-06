男暗示搶錢 行員裝傻氣跑他

位於亞凱迪亞市Baldwin大街的富國銀行，一名搶匪與行員雞同鴨講半天，勒索不遂。(Google Maps)

亞凱迪亞 市近日多起案件，其中一起疑似搶案，但因搶匪似懂法律界限，在銀行內試圖強索金錢卻不敢明講，和銀行職員雞同鴨講，最後在分文未獲情況下悻悻然離去。2月24日一名身穿黃色雨衣，手拿黑色行李袋的男性來到位於Baldwin大街的富國銀行（Wells Fargo）企圖訛錢，銀行職員見狀將計就計，最後氣跑搶匪。

在2月24日下午3時33分，位於南Baldwin大街1200號的富國銀行進來一名身穿黃色大雨衣，戴著黑色手套，拎著黑色行李袋的白人男性，他直接走到銀行櫃枱，拿一個紙袋放在櫃枱上說「給我錢」（Give Me Money）。銀行職員像對平常客人一樣，詢問他是支票 賬戶還是儲蓄賬戶？此人見對方沒有領會自己意思很火大，重複說了幾遍「給我錢」，然後從行李袋拿出一個有電線纏住、類似炸彈的東西。經理見狀走過來，詢問他需要什麼幫助。這名男子死活不肯明說搶銀行，而工作人員也不接招，雙方雞同鴨講過了幾個回合，這名男子眼看搶錢無望只得空手離開。

顯然，嫌犯也懂法律，知道說出口搶銀行就屬於搶劫，而直接宣告有武器就是聯邦罪，但用暗示的方式表明有武器，即使被抓，也不會被控聯邦罪。

此外，亞市近日也發生了多起盜竊案件，在Bladwin街和Las Tunas街的兩家CVS藥店先後發生盜竊。2月20日中午，一男一女兩非裔 進入位於南Baldwin街1401號的CVS店內盜竊，用垃圾袋偷走多種化妝品，得手後跳上吉普車離開。2月21日在下午2時，位於Las Tunas路9952號的CVS，有三名嫌犯進入店內偷竊各種化妝品。嫌犯是兩名非裔女性和一名非裔男性，共乘一輛白色吉普車離開。

2月23日一天內發生了三起盜竊，上午9時，位於Hacienda路一處民宅展開入室盜竊調查。 起因是受害者和建築承包商發生付款爭議，承包商強行進入受害人室內試圖獲取財物，並推了受害人，最後導致這名67歲的男性承包商被捕。在當天上午10時15分，位於Clark街11631號的ServPro店鋪發生商業盜竊，有嫌疑人通過前門進入室內，偷走大量的工具和兩部公司車輛的鑰匙，逃離時駕駛黑色奔馳SUV。晚上8時，在西Norman街一處民宅發生入室盜竊，監控拍下一名男嫌通過砸碎的後窗進入室內盜竊。

2月24日上午10時，在Las Tunas街556號的Nest Tea店發生商業入室盜竊。 監視錄像拍下兩名嫌犯移走了店鋪的一個玻璃窗戶，進入室內洗劫收銀機偷走現金。