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女告代課老師猥褻 有條件和解

長堤訊

長堤女子狀告長堤聯合學區代課老師在課堂向學生展示色情內容案，暫告和解。原告婦女稱，2013年（10年前）她在長堤聯合學區的學校上學時，一名代課教師在課堂上向全班展示色情內容。

沒有透露姓名的原告向長堤高等法院提出告訴，指控長堤聯合學區聘用的代課教師對未成年學生性侵犯、非法監禁、故意造成情緒困擾。原告律師2月16日向法官Mark C. Kim提交了一份文件，表示願意與學區達成有條件和解。原案原定3月27日開庭審理開始。

在法庭文件中，長堤聯合學區的代表律師辯稱，學區可以不被視為對代課教師涉嫌的不當行為負責，因爲代課教師的行為超出了其職業教學的應有範疇。

原告現年20歲出頭，2012-13年期間她是長堤聯合學區松樹大道傑基羅賓遜學院八年級學生。訴訟稱，2013年2月11日她第五節和第六節英語常規教師不在，Dalia擔任代課老師。

訴訟稱，在第六節課時，當時49歲的Dalia表現出令人不安和不恰當的性行為，剛開始上課不久，Dalia在他的手機上查看色情內容並將圖像分享給學生。2021年8月原告提起的訴訟稱，Dalia後來走到白板前，拿起一隻玩具恐龍爪，在全班面前開始摸自己的私處。

後來，當原告開始錄下Dalia和其他女同學的講話時，這位代課老師在教室後面追上她，並對她不當觸摸。

原告說她當天晚些時候和其他學生報告了代課老師的行為，但校長不屑一顧並表示，如果你撒謊，你會惹上麻煩。學校輔導員也在聽了投訴後表示，「我不想聽到這些，回到你的課堂去」。因為學校的壓力，原告後來轉學。

被告則繼續在學校當老師，直到原告父母報了警，對他展開刑事調查。被告對於四項指控沒有提出異議。

長堤 學區 性侵

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