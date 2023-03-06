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體驗文化衝擊 台美女孩推兒童繪本

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
張為（左）與游之儀（右）兩人一同抱著兩人的新書開心合影。（游之儀和張為提供）
張為（左）與游之儀（右）兩人一同抱著兩人的新書開心合影。（游之儀和張為提供）

由兩人合力創作的新書「這不是我的家」談述台美小女孩返台的文化衝擊。（游之儀和張為...
由兩人合力創作的新書「這不是我的家」談述台美小女孩返台的文化衝擊。（游之儀和張為提供）

來自台灣的游之儀（Eugenia Yoh）和張為（Vivienne Chang））近日推出兒童繪本《這不是我的家》（This Is Not My Home），自從這本書在灣區出版後，受到當地華裔民眾廣泛好評。書中描述了一位台美小女孩回到台灣後，經歷文化衝擊、接受自己文化和擁抱文化的過程，使許多華裔民眾深有共鳴。

《這不是我的家》這本書描述了一位小女孩回到台灣後的經歷。從一開始並不喜歡台灣，但透過逐漸了解的過程中，她開始適應新環境並找到了屬於自己的家的感覺。書中主旨也透過在描繪出台灣的美好和不足之處，並藉由時間和社區的支持來幫助小女孩適應新環境。

小女孩返台前的諸多不安及考量讓她十分不安。（游之儀和張為提供）
小女孩返台前的諸多不安及考量讓她十分不安。（游之儀和張為提供）
書中插圖描畫著小女孩被媽媽拖著在夜市逛街時感受到的文化衝擊。（游之儀和張為提供）
書中插圖描畫著小女孩被媽媽拖著在夜市逛街時感受到的文化衝擊。（游之儀和張為提供）

作者們希望透過這本書向孩子們傳達，不開心是很正常的，適應新環境都需要時間和社區成員的相互支持。讓社區也能成為孩子們最強、最有力的後盾，讓孩子開心度過轉折期，讓新家變成真正的「家」。

來自洛杉磯的游之儀，剛從聖路易華盛頓大學（Washington University in St. Louis）畢業，目前在灣區擔任兒童讀物設計師，專職書籍封面、版面、插畫設計，這是她兒時的夢想工作。而張為同樣也是聖路易華盛頓大學的學生，目前正在完成大四學業。

兩人在大學的台灣同學會舉辦的火鍋之夜上相識，當時游之儀吃太多火鍋而胃痛，張為幫忙買了胃藥，兩人因此結識為好朋友。在2020年疫情期間，兩人在家中聊天決定利用這段時間，做些有意義的事情，於是討論起身邊朋友及自身的經驗，也因兩人台灣家庭的背景，最終合作創作出一本名為《這不是我的家》兒童繪本。

灣區 華裔 疫情

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