體驗文化衝擊 台美女孩推兒童繪本

張為(左)與游之儀(右)兩人一同抱著兩人的新書開心合影。(游之儀和張為提供)

由兩人合力創作的新書「這不是我的家」談述台美小女孩返台的文化衝擊。(游之儀和張為提供)

來自台灣的游之儀(Eugenia Yoh)和張為(Vivienne Chang))近日推出兒童繪本《這不是我的家》(This Is Not My Home),自從這本書在灣區 出版後,受到當地華裔 民眾廣泛好評。書中描述了一位台美小女孩回到台灣後,經歷文化衝擊、接受自己文化和擁抱文化的過程,使許多華裔民眾深有共鳴。

《這不是我的家》這本書描述了一位小女孩回到台灣後的經歷。從一開始並不喜歡台灣,但透過逐漸了解的過程中,她開始適應新環境並找到了屬於自己的家的感覺。書中主旨也透過在描繪出台灣的美好和不足之處,並藉由時間和社區的支持來幫助小女孩適應新環境。

小女孩返台前的諸多不安及考量讓她十分不安。(游之儀和張為提供) 書中插圖描畫著小女孩被媽媽拖著在夜市逛街時感受到的文化衝擊。(游之儀和張為提供)

作者們希望透過這本書向孩子們傳達,不開心是很正常的,適應新環境都需要時間和社區成員的相互支持。讓社區也能成為孩子們最強、最有力的後盾,讓孩子開心度過轉折期,讓新家變成真正的「家」。

來自洛杉磯的游之儀,剛從聖路易華盛頓大學(Washington University in St. Louis)畢業,目前在灣區擔任兒童讀物設計師,專職書籍封面、版面、插畫設計,這是她兒時的夢想工作。而張為同樣也是聖路易華盛頓大學的學生,目前正在完成大四學業。

兩人在大學的台灣同學會舉辦的火鍋之夜上相識,當時游之儀吃太多火鍋而胃痛,張為幫忙買了胃藥,兩人因此結識為好朋友。在2020年疫情 期間,兩人在家中聊天決定利用這段時間,做些有意義的事情,於是討論起身邊朋友及自身的經驗,也因兩人台灣家庭的背景,最終合作創作出一本名為《這不是我的家》兒童繪本。