重回童年 芭比主題樂園4月14日登陸洛杉磯

芭比主題樂園將於4月14日登陸洛杉磯的聖塔蒙尼卡，讓兒童和成人都能獲得驚喜體驗。（芭比主題樂園官網）

許多人的童年都離不開芭比娃娃的陪伴，也曾幻想可以住進芭比的世界。芭比主題樂園 （World of Barbie）將於4月14日登陸洛杉磯 的聖塔蒙尼卡（Santa Monica），讓兒童和成人都能獲得驚喜體驗。

芭比主題樂園將「芭比」這一原本用塑料製作的玩具套裝，變成一場充滿互動的沉浸式冒險，旨在讓各年齡層的粉絲都感到滿足。該樂園獲得創造芭比的公司Mattel的官方授權，遊客可以探索芭比的夢幻屋和房車等，原本只存在於玩具世界中的物件和地點。樂園還設有一家芭比劇院、時裝店和美容院，遊客可以在此進行化妝和造型。樂園內其他的景點還包括電視攝影棚、科學中心（遊客可以在此創造自己的芭比），周邊販售店和芭比博物館 。

芭比主題樂園此前已經亮相加拿大多倫多，不少遊客表示「穿越回童年時候」。多倫多媒體Toronto Star表示，「這麼多年來，芭比影響了不同年紀的人，在樂園內，不僅能體驗到芭比那充滿想像力的世界，還能感受到芭比對於當下的人而言仍然重要」。

芭比主題樂園將於4月14日開放，門票將於3月8日開始發售。有興趣提前購票的人可以在官網加入等候名單：https://losangeles.theworldofbarbie.com/。