我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在加州自己蓋房 可能比買便宜 省20萬元

寓意頗深？李克強告別提「人在幹天在看」 網熱議

重回童年 芭比主題樂園4月14日登陸洛杉磯

洛杉磯訊
芭比主題樂園將於4月14日登陸洛杉磯的聖塔蒙尼卡，讓兒童和成人都能獲得驚喜體驗。（芭比主題樂園官網）
芭比主題樂園將於4月14日登陸洛杉磯的聖塔蒙尼卡，讓兒童和成人都能獲得驚喜體驗。（芭比主題樂園官網）

許多人的童年都離不開芭比娃娃的陪伴，也曾幻想可以住進芭比的世界。芭比主題樂園（World of Barbie）將於4月14日登陸洛杉磯的聖塔蒙尼卡（Santa Monica），讓兒童和成人都能獲得驚喜體驗。

芭比主題樂園將「芭比」這一原本用塑料製作的玩具套裝，變成一場充滿互動的沉浸式冒險，旨在讓各年齡層的粉絲都感到滿足。該樂園獲得創造芭比的公司Mattel的官方授權，遊客可以探索芭比的夢幻屋和房車等，原本只存在於玩具世界中的物件和地點。樂園還設有一家芭比劇院、時裝店和美容院，遊客可以在此進行化妝和造型。樂園內其他的景點還包括電視攝影棚、科學中心（遊客可以在此創造自己的芭比），周邊販售店和芭比博物館

芭比主題樂園此前已經亮相加拿大多倫多，不少遊客表示「穿越回童年時候」。多倫多媒體Toronto Star表示，「這麼多年來，芭比影響了不同年紀的人，在樂園內，不僅能體驗到芭比那充滿想像力的世界，還能感受到芭比對於當下的人而言仍然重要」。

芭比主題樂園將於4月14日開放，門票將於3月8日開始發售。有興趣提前購票的人可以在官網加入等候名單：https://losangeles.theworldofbarbie.com/。

主題樂園 博物館 洛杉磯

上一則

體驗文化衝擊 台美女孩推兒童繪本

下一則

移動理髮站 孤獨理髮師 疫期新產物

延伸閱讀

飆車族聚集「玩命關頭」洛城拍片地惹民怨 當局出對策

飆車族聚集「玩命關頭」洛城拍片地惹民怨 當局出對策
南加男子肇事逃逸又持槍劫車 警追匪跨多縣 演變成槍戰

南加男子肇事逃逸又持槍劫車 警追匪跨多縣 演變成槍戰
洛杉磯聖彼渚海灘爆槍擊案 5人受傷 2槍手逃逸

洛杉磯聖彼渚海灘爆槍擊案 5人受傷 2槍手逃逸
華美博物館「波霸秀」 迎新春

華美博物館「波霸秀」 迎新春
洛縣估值官提醒：善用自住屋免税額 每年上限7000元

洛縣估值官提醒：善用自住屋免税額 每年上限7000元
洛縣屋主資源博覽會 估值官現場答疑

洛縣屋主資源博覽會 估值官現場答疑

熱門新聞

加州知名連鎖漢堡店In-N-Out暫時停止提供斯卡貝拉辣椒，由切片的香蕉辣椒代替，引起許多愛好者不滿。（圖片來源：推特帳號@Karmir_Kovkas）

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

2023-02-27 13:57
安妮（何豔萍）從 2017年起在南加華人社區實施連環詐騙。目前警方登記的受害人有十餘人，總金額超60萬美元。（受訪者提供）

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

2023-03-02 15:26
近日有華人在某好市多（Costco）門口被攔住，原因是購物車內某個價值20元左右的食物沒有收錢，因此將其帶到客服區付錢。這名華人感覺明明錯不在自己，卻感覺被當作小偷。（本報檔案圖示意圖）

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

2023-03-02 02:11
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人太太Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

2023-02-28 14:16
飛機一度劇烈顛簸。（圖：受訪者提供）

華人風暴中搭機遇強大氣流如坐過山車 乘客驚聲尖叫

2023-02-27 14:22
南加州華人John收到徵信機構發來的警告郵件。（John提供）

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

2023-03-04 11:18

超人氣

更多 >
67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標
間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬
Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了
杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬

杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬
中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力

中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力