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Chick-fil-A系統遭駭 2%客戶資料外洩

編譯胡立宗／綜合報導
Chick-fil-A。（本報資料照片）
Chick-fil-A。（本報資料照片）

速食業者Chick-fil-A日前向加州檢察長辦公室申報自家系統遭到駭客惡意入侵（automated attack）。檢察長辦公室2日公開的資訊顯示，入侵期間為2022年12月18日至2023年2月12日間，約有2%的顧客資料遭到竊取，主要分布在奧勒岡、北卡、紐約、華府、愛阿華、馬里蘭與新墨西哥州

被竊的個資可能包括，顧客姓名、電郵帳號，Chick-fil-A One會員編號、行動支付編號與QR code，Chick-fil-A帳戶餘額，部分信用卡與簽帳卡號碼，「但是除非具備特定權限，否則歹徒只能看到卡號末四碼」。另外，如果會員有登錄出生日期、電話號碼與地址，也可能被駭。

從2023年1月起，Chick-fil-A就陸續收到申訴，並宣布他們已經展開對可疑事件的調查。其中一例是今年元旦發自亞特蘭大的推文，說他的Chick-fil-A帳戶被偷了50元。四天之後，另一名用戶說，有人花光了他的Chick-fil-A點數，但Chick-fil-A數周後把點數還給了他。

Chick-fil-A在給檢察長辦公室的申報書中也登載了補救措施，除了廣發通知請用戶重設密碼、增加安全措施，還主動移除帳戶內預存的卡號，暫時凍結可疑帳戶的資金動用，以及回復損失款項或發給感謝回饋金。Chick-fil-A除了希望客戶定期檢查餘額，如果發現可疑支出還可撥打Chick-fil-A專線833-753-4428，或向聯邦貿易委員會（FTC）申訴，也可以要求信用卡公司暫停支付可疑款項。

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