救人遭撞身亡 大熊市女後事需募資

休斯生前開朗活潑，家人朋友都十分喜歡她。（abc7截圖）

南加州 聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）大熊市（Big Bear）波利克峽谷（Polique Canyon），2月25日一位名叫休斯（Barbie Hughes）的女子在試圖救援被困於雪地中的民眾時遭車子意外撞傷，經送醫治療後不治身亡。她的家人感到極度悲痛，目前在眾籌平台GoFundMe 上創立了募款頁面，籌集喪葬費用。

據ABC7電視報導，當日休斯在試圖救援被困民眾時不幸被撞傷，送醫時又因天氣惡劣無法空運，改由駕車送醫。然而，因其傷勢過重，在26日接受鎮靜劑治療時仍不治身亡。

休斯的母親發表聲明表示，休斯是她生命中的光芒，女兒不但性格風趣幽默、待人友善、還是一位出色的廚師。她的去世對家人來說如同丟下一枚震撼彈。同時，對於來自社區和全國各地的民眾所傳達的愛和支持，他們十分感激，女兒的善舉引起了如此廣泛的回響。