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救人遭撞身亡 大熊市女後事需募資

洛杉磯訊
休斯生前開朗活潑，家人朋友都十分喜歡她。（abc7截圖）
休斯生前開朗活潑，家人朋友都十分喜歡她。（abc7截圖）

加州聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）大熊市（Big Bear）波利克峽谷（Polique Canyon），2月25日一位名叫休斯（Barbie Hughes）的女子在試圖救援被困於雪地中的民眾時遭車子意外撞傷，經送醫治療後不治身亡。她的家人感到極度悲痛，目前在眾籌平台GoFundMe上創立了募款頁面，籌集喪葬費用。

據ABC7電視報導，當日休斯在試圖救援被困民眾時不幸被撞傷，送醫時又因天氣惡劣無法空運，改由駕車送醫。然而，因其傷勢過重，在26日接受鎮靜劑治療時仍不治身亡。

休斯的母親發表聲明表示，休斯是她生命中的光芒，女兒不但性格風趣幽默、待人友善、還是一位出色的廚師。她的去世對家人來說如同丟下一枚震撼彈。同時，對於來自社區和全國各地的民眾所傳達的愛和支持，他們十分感激，女兒的善舉引起了如此廣泛的回響。

為了籌集到足夠的喪葬費，休斯的家人在眾籌平台GoFundMe上創建了一個募款頁面，網頁中寫道，休斯離開得太早，希望有更多善心人士可以幫助紀念她，讓她早日安息。截至3月3日，該頁面已籌集了約1萬8000元。

大熊湖女子休斯救援受困民眾時遭意外撞死，她的家人設立眾籌平台為她募集喪葬費用。（...
大熊湖女子休斯救援受困民眾時遭意外撞死，她的家人設立眾籌平台為她募集喪葬費用。（GoFundMe截圖）

GoFundMe 加州 南加

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