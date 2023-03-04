華人個資被發到暗網 憂心受害

南加州華人John收到徴信機構發來的警告郵件。（John提供）

Weee！一直是華人 喜愛的生鮮食品網購平台，但今年2月發生了用戶資料洩露事件，數百萬個人用戶資料被盜。近日有不少曾使用過Weee！的華人表示，收到了徵信機構的警告，稱其個人資料在暗網（Dark Web）被發現。

曾是Weee！的「重度」使用者，南加州華裔居民John，於2月16日收到徴信機構Experian發來的警告郵件。郵件中寫道，在暗網中發現了John的個人信息，包括他的手機 號碼。其中提到，這並不意味著John已經成為個資 被盜的受害者，不過不法分子可以通過他的手機號碼達成身份的盜竊。

John十分氣憤，他認為自己是此次Weee！個資洩露的受害人。他說，自己只在Weee！上用過John，而Experian發來的郵件中，提到的名字恰恰是「John」。因此他高度懷疑就是這次Weee！的洩露事件導致他個資被發到暗網上。他說，最近收到很多垃圾短信和詐騙電話，還都是中文的。他認為更可怕的是，在此次Weee！信息洩露事件中，連用戶的家庭住址都被洩露了，他感覺個人安全受到了挑戰。

除了John，也有不少華人發帖稱收到徵信機構的警告，顯示其個人信息被發到暗網中。暗網是網路的一部分，不過一般的搜索引擎無法進入，必須要用特別的瀏覽器才可以進入。因為其隱身性，上面常常有一些不法內容，包括兒童色情、毒品不法交易，來源不明的個人資料等，成為犯罪的溫床。

Weee！因做亞洲生鮮，吸引了很多華人用戶，其創辦人也是華人。此次數據洩露，該公司曾在2月發郵件給用戶，稱在2021年7月12日到2022年7月12日之間下單的用戶信息，包括用戶姓名、地址、電郵、電話號碼、訂單號、訂單金額和訂單評論，資料都被洩露。不過強調用戶的付款信息、帳戶密碼資料沒有被洩露。

因有大量華人受害，有人在某社交媒體平台發帖征集受害人加入集體訴訟。不過，根據美國法律，如果大公司發生大規模數據洩露屬於民事糾紛，政府通常不會主動介入，只有受害人提出法律訴訟，才可能獲得賠償。