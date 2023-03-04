校園賞雪花 橙縣高中生樂瘋了

1日中午，橙縣約巴林達高中的校園內飄起了洋洋灑灑的雪花。（受訪者提供）

最近這場突如其來的冬季風暴，著實為四季陽光罕有雨雪的南加 ，帶來一些令人「驚喜」的景象。 3月1日中午，南加橙縣約巴林達高中（Yorba Linda High School）的校園內飄起洋洋灑灑的雪花，這讓在校園裡的學生們瞬間「炸開了鍋」。

視頻來源：記者趙健

高中生青木楚表示，當天大約是中午1時左右開始下雪。大家剛開始還以為是暴雨 ，很多同學都跑開躲雨。很快，當大家意識到天上落下的是雪花後，校園內變得一片沸騰，同學們都興奮的「瘋」了。青同學笑稱，「我們儼然一副沒見過世面的土樣子。」

同學們聚集在校園的廣場上，想要與這場突如其來的落雪來一次近距離接觸。（受訪者提供）

在青木楚拍攝的視頻中，學生們紛紛聚集在校園的廣場，想要與這場突如其來的降雪來一次近距離接觸。大家尖叫著、歡笑著，抓緊時間享受這千載難逢的時刻。

不過青木楚也補充道，驚喜其實不在於下雪本身，因為大部分同學多多少少都見過雪，學校也有很多人都會去大熊湖或是其他地方滑雪 。只是在從來不太會下雪的南加的平地上，尤其就在自己的校園裡，竟然能邂逅雪花，這絕對是很多同學們從未想像過的景象，畢竟把「南加」和「下雪」連結起來，對大部分人來說，都是困難的事。