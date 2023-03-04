口罩防疫沒效？專家：仍具保護作用

范德比爾特大學醫學院（Vanderbilt University School of Medicine）傳染病科醫學教授William Schaffner博士。（記者楊青/攝影）

新冠疫情漸行漸遠，但口罩防疫 的作用一直存在爭議。在過去三年疫情期間，口罩成為大多數人的抗疫前哨防線，但學界和民間始終存在不同意見，認為疫苗 才是預防感染的最佳措施，口罩到底有沒有防疫功效，至今專家仍是激辯中。

少數族裔媒體中心3日舉辦「不用再帶口罩了嗎？」主題研討，邀請全國多位知名流行病專家和學者探討口罩對大流行病防疫的有效性，包括范德比大學醫學院（Vanderbilt University School of Medicine）傳染病科醫學教授William Schaffner、舊金山加大（UCSF）艾滋病毒、傳染病和全球醫學部醫學教授兼副主任Monica Gandhi、中南地區家庭健康中心（South Central Family Health Center）兒科專家Mina Hakim等分享最新的口罩研究和對口罩防疫有效性的看法，同時為脆弱人群和兒童的健康安全提供建議。

儘管一些專家堅持認為，口罩仍然是遏制新冠病毒感染傳播的有效工具。 但Cochrane最新公佈的一項研究指出，根據10項研究數據顯示，戴口罩可能對人們感染流感性疾病/類似新冠病毒的疾病幾乎沒有影響，N95口罩和P2呼吸器作為預防新冠病毒感染的工具的有效性令人質疑。

不過對此，Gandhi認為，Cochrane對口罩有效性的研究採樣不夠大，比如在其78項試驗中，只有六項是在COVID-19大流行期間進行，其他的則主要是對呼吸道疾病，如流感的研究，這樣的採樣可能導致結論出現偏差。

Schaffner則認為，口罩並非是完美的防疫工具，但至少可以給人們提供額外的保護層。他建議新冠重症感染者以及健康安全風險較高的人，包括65歲以上、孕婦、吸煙者、糖尿病、心臟病或原發性免疫缺陷等基礎疾病患者，在公共場所戴口罩將大大提高自己的安全係數。